„Zrada“, označil Facebook tagem některé uživatele. Později ho smazal

Aby mohly firmy lépe cílit reklamu na Facebooku, označují se uživatelé tagy na základě svých „zájmových kategorií“. Ty se projeví vaší aktivitou - jaké stránky sledujete, s kým se přátelíte, jaké příspěvky lajkujete. Minulý týden vyšlo najevo, že jedním ze štítků je i „zrada“. Facebook tuto kategorii po zveřejnění smazal.

„Zradu (treason) jsme do kategorií zahrnuli vzhledem k její historické důležitosti. Ovšem s ohledem na to, že je to nelegální aktivita, jsme ji ze zájmových skupin smazali,“ řekl agentuře Reuters mluvčí sítě.

„Jakmile zjistíme zneužívání našich nástrojů, přecházíme k činům. S ohledem na zneužití buď odstraníme reklamu, zablokujeme subjekt, nebo ho nahlásíme příslušným úřadům.“



Podle expertů citovaných veřejnoprávní dánskou stanicí DR, která o existenci tagu informovala, mohla označení zneužívat řada subjektů. Jako příklad uvádějí zpravodajské služby autoritářských režimů, mezi nimi zmiňují i Rusko. Štítkem bylo označeno 65 tisíc uživatelů.

V jakých jste kategoriích se můžete podívat sami. Cesta je přes nastavení - reklamy - vaše údaje - vaše kategorie. Pokud se vám některé zařazení nelíbí, můžete ho odstranit.