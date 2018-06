Facebook vám otevře oči. Vyvíjí technologii, která napraví mrknutí

Setkali jste se s tím zřejmě také: stačí nechtěné mrknutí a jinak perfektní fotka je v háji. V současnosti již existují například ve Photoshopu nástroje, které chytře a často i velmi věrohodně nahradí nechtěné části obrázku, ale oči mezi nimi stále nejsou. Výzkumníci z Facebooku to nyní chtějí napravit.

Vyvinuli k tomu účelu umělou inteligenci (nebo chcete-li pokročilý algoritmus), na kterou upozornil server TechCrunch. Je to typ vzorové GAN (Generative Adversarial Network / Generativní kompetitivní síť), která exceluje mimo jiné právě při manipulaci s lidským obličejem. V podstatě jde o dvě provázané neurální sítě, kde „jedna kritizuje druhou“.

Funkce nahrazení funguje tak, že poskytnete vzorový obrázek, z nějž si nástroj vezme oči a následně se je pokusí co nejlépe přenést na místa víček do druhé fotografie. Kdo si s něčím podobným ve Photoshopu hrál, zřejmě vzpomíná na to, jak se převzala i barva kůže kolem očí a strávil další minuty pracným retušováním a umazáváním. Neurální síťové duo od Facebooku nyní pracuje s dodatečnými informacemi. Postupuje následovně:

Identifikuje osobu a najde na Facebooku její další fotografie



První síť z výběru vyselektuje nejvhodnější kandidáty na změnu a zanalyzuje je: nejen, co jsou oči, ale i jak se mění barva kůže, co je makeup atd.



Následně zkouší oči dosazovat do nové fotografie, zatímco ji druhá síť kritizuje a vyhodnocuje, co je potřeba zlepšit



Na závěr vybere podle sebe nejvhodnější obrázek a nabídne ho uživateli



Jak vypadá výsledek? Posoudit realističnost můžete sami na následující mozaice. V levém sloupci je vzorový obrázek, následuje původní fotografie. Ve třetím sloupci se o otevření očí pokouší Adobe Photoshop Elements, v posledním sloupci novinka od Facebooku:

Kdy se novinky dočkáme, zatím Facebook neupřesnil. O technologii si můžete přečíst zde (PDF, anglicky).