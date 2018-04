ŽIVĚ: Zuckerberg mluví před Kongresem. Má vysvětlit průšvihy Facebooku

Mark Zuckerberg se chystá na pro něj nezvyklé veřejné vystoupení. Bude vypovídat před výborem Sněmovny reprezentantů pro energetiku a obchod v souvislosti se skandálem kolem úniku dat facebookových uživatelů.

Zákonodárci budou Zuckerbergovi klást vlastní otázky. Nevíme tedy, co nového na jednání zazní. Obecnou představu o postoji šéfa Facebooku však máme díky prohlášení, které poslal dopředu příslušné komisi minulý týden. Jde o jeho úvodní proslov, po kterém budou následovat otázky kongresmanů.

V textu Zuckerberg píše, že Facebook podcenil ochranu soukromí uživatelů a možnosti využití nástrojů k jiným účelům, než si jejich tvůrci původně představovali. Společnost si podle dopisu neuvědomila plnou šíři své zodpovědnosti a nepřijala příslušná opatření. „Byla to moje chyba a je mi to líto. Facebook jsem založil, řídím ho a jsem odpovědný za to, co se na něm děje,“ uvedl.

Dopis se zdá být jen dalším dokladem názorové změny, kterou si Zuckerberg v posledních letech prošel. Podle informací, které získali novináři od lidí z jeho okolí, považoval ještě na konci roku 2016 otázku možného využití Facebooku k manipulaci voličů, šíření dezinformací či obecně vyvolání napětí ve společnosti za nedůležitou.

Facebook však v průběhu let začal odkrývat efektivní síť falešných účtů, které provozovala ruská Internetová výzkumná agentura (v originále Агентство интернет-исследований, pozn. red.). S novými informacemi se začal měnit i Zuckerbergův pohled na věc. Nyní se údajně otázce možného zhoubného vlivu Facebooku na společenské dění věnuje s velkou vážností.

Zuckerberg se v dopisu po obecnějším úvodu věnuje dvěma otázkám: skandálu kolem Cambridge Analytica a ruskému ovlivňování amerických voleb v roce 2016. Dá se předpokládat, že právě na tyto dva okruhy se kongresmani zaměří.

Údaje desítek milionů uživatelů

Současnou kauzu rozpoutala zpráva o tom, že marketingová a poradenská společnost Cambridge Analytical specializující se na ovlivňování voličů získala neoprávněně přístup k údajům zhruba 87 milionů uživatelů. Facebook o prohřešku věděl, téměř dva roky však mlčel.



Únik se odehrál v roce 2014, kdy výzkumník z Cambridge Aleksandr Kogan využil tehdy zcela legální možnosti shromáždit s pomocí osobnostního dotazníku údaje o uživatelích. Pak však porušil podmínky Facebooku a údaje sdílel s firmou Cambridge Analytica.

Facebook na únik přišel v roce 2015 po upozornění novináře z The Guardian a firmu vyzval, aby data smazala. V roce 2017 Facebook údajně několik dalších novinářů upozornilo, že Cambridge Analytica data zřejmě nesmazala. V současnosti probíhá v analytické společnosti forenzní audit.

Ovlivňování veřejného mínění

O účinnosti postupů Cambridge Analytica lze pochybovat, přínos jejich analýz byl alespoň v některých případech velmi pochybný. Naproti tomu operace na ovlivnění veřejného mínění během amerických prezidentských voleb v roce 2016 byla provedena profesionálně a zároveň relativně lacino. Za reklamu tehdy podle Facebooku zaplatila ruská IRA sto tisíc dolarů, další prostředky ji samozřejmě museli stát „operátoři“, kteří falešné účty spravovali. Příspěvky těchto účtů vidělo zřejmě více než sto milionů lidí.

Zuckerberg ve svém dopisu uvádí, že Facebook si rozhodně měl všimnout pokusů o ovlivnění veřejného mínění dříve a podniká kroky k tomu, aby se situace neopakovala. V současnosti nasazuje nové prostředky zamezení tvorby falešných účtů.

Například během letošních ostře sledovaných doplňovacích voleb v Alabamě zneškodnil stovky účtů z Makedonie, které šířily falešné zprávy. Facebook také měnil a bude měnit pravidla pro zadavatele reklamy či správce velkých stránek. Sám Zuckerberg přiznává, že zneužití to zcela nezabrání, ale rozhodně by ho mělo učinit náročnějším než v minulosti.

V uplynulých dnech se ukázalo, že únik spojený se společností Cambridge Analytica nebyl ojedinělý a podobný trik použily i další subjekty.

