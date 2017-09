Jako potápějící se loď. Unikátní plavidlo FLIP zkoumá zvuky pod mořem

Na konci padesátých let hledalo americké námořnictvo způsob, jak přesně zkoumat chování zvukových vln pod mořskou hladinou. Původně využívaná ponorka se pro tento účel ukázala nevhodnou, mimo jiné kvůli tomu, že nebyla ve vodě dost stabilní. Bylo tedy potřeba vymyslet něco nového.

Tak vznikl takzvaný FLIP: plavidlo, které vypadá jako potápějící se loď. Jako inspiraci pro něj přitom posloužil obyčejný mop, který spadl do vody a vědec Allyn Vine si všiml, jak nehybně se drží na hladině. Napadlo ho, že částečné ponoření lodi by mohlo vyřešit problémy se stabilitou. Začala tak práce na opravdu unikátním projektu, který roku 1962 vyplul na moře.

FLIP není loď: název je zkratka pro „Floating Instrument Platform“ tedy přibližně „plovoucí nástrojovou plošinu“. Nemá žádný motor ani jiný prostředek k pohybu a musí být tažen po hladině jinou lodí. Výzkumná plošina je dlouhá 108 m, a ačkoliv její příď připomíná běžnou loď, zbytek vypadá spíše jako ponorka.

Tato specifická konstrukce umožňuje plavidlu nevídaný manévr: překlopit se o 90 stupňů tak, že nad hladinou zůstane jen příď a FLIP tak připomíná potápějící se loď. Celý proces trvá půl hodiny, během které se „ponorková část“ začne plnit vodou a potápět. Příď se tak dostává nad hladinu a během posledních dvou minut se FLIP zcela napřímí.

V této vertikální poloze funguje FLIP jako bóje. Oproti ponorce velmi stabilní a tichý, což je prý pro velmi přesná měření vlivu nezbytné. Dnes se používá nejen pro výzkum šíření zvukových vln pod vodou, ale třeba i pro poslouchání velryb. Dokonce je díky možnosti vypnout veškeré generátory a omezený čas běžet jen baterie prý možné zkoumat v této naprosté tichosti i pohyb planktonu.

FLIP je mezi výzkumníky velmi populární, nejspíše i pro jeho neobvyklost. Původně bylo zamýšleno, že na něm budou vědci trávit jen omezenou dobu a pak se přesunou zpět na loď, ale nikomu se ho opouštět nechtělo. Proto byl zařízen tak, aby mohl být obyvatelný celé týdny, což je v plavidle, které zcela mění svou polohu menší oříšek. V koupelně musí být dva dřezy, jeden pro vodorovnou a druhý pro svislou polohu a veškeré zařízení musí být připraveno na to, že se během půl hodiny ze stěn stává strop a podlaha. Ve vertikální poloze je prý na palubě najednou třikrát více místa. FLIP přitom pojme až 16 členů posádky.

Jedinečná výzkumná plošina slouží už přes 50 let a ačkoliv si jí vědci stále pochvalují, její budoucnost není zcela jasná. Podle Roberta Pinkela, který na ní pracuje téměř od počátku pochází z jiné doby, kdy se lidé snažili dostat na Měsíc a všichni měli velké ambice. „Její budoucnost je zcela závislá na budoucích vědcích,“ myslí si Pinkel. „...nejde ani tak o samotnou loď ale o další generaci lidí a jejich touhu ji využívat - to je to, co vůbec není jisté.“