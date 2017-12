Šest jednoduchých rad, jak se okamžitě zlepšit ve focení už před Vánoci

Při pořizování fotografií je třeba myslet a dávat pozor před a při procesu, protože následnou postprodukcí je často nemožné dosáhnout dobrých výsledků. Jistě, můžete trávit čas ořezáváním fotografií tak, aby horizont byl na fotografii umístěn rovně (případně budovy nebo stromy), ale je nutné se tímto procesem prokousat.

Nefoťte na dovolené jako mamlas. 12 tipů pro parádní fotky s kompaktem Na každé fotce nemusíte být vy, namísto toho zachyťte i atmosféru místa. Všímejte si detailů, nebojte se jít blíže. K dětem nebo zvířatům si přidřepněte a zaujměte je. Když pak uděláte smysluplný výběr, zůstane vám na dovolenou krásná fotovzpomínka, kterou okouzlíte i své přátele.

Každým úhlem otočení přicházíte o pixely, kde může být důležitá část obrazu. Ještě horší je situace, kdy si fotograf nedá pozor na to, co je za fotografovanou osobou. Protože většině lidí z hlavy větve nerostou, vypadá potom fotografie s větvemi, anténami a stromy velmi nelíbivě. I když se pomocí volby malého zaclonění dá často dosáhnout rozmazání pozadí, nepůsobí celkově fotografie nejlepším dojmem a retušování je zdlouhavý proces.

Stejně problematické je umístění objektu například do rámu dveří nebo okna, který jej opticky rozpůlí. Rámování se dá naopak využít a objekt zasadit do světlého pole okna, čímž na sebe obličej přitáhne pozornost. Moderní fotoaparáty dovolují fotografování do formátu RAW, jakési obdoby surového negativu, který je potřeba vyvolat v grafickém editoru nebo správci fotografií v počítači. Výhodou tohoto procesu je to, že soubory RAW mají v sobě mnohem více informací, se kterými můžete následně pracovat a zachránit tak fotografii, která se při focení úplně nepovedla z pohledu nastavení expozice.

Poslední tip se týká zjednodušení procesu pořizování fotografií a zkušení fotografové většinou potvrdí, že i oni se takto zlepšili – řeč je o pořízení a používání objektivu s pevnou ohniskovou vzdáleností, tedy například oblíbené padesátky.

1 Foťte rovně

Fotografie s křivým horizontem nepůsobí dobře. Stejná fotografie, pořízená rovně nebo následně srovnaná v editoru.

Rovný horizont je pro oko mnohem přijatelnější, protože mozek nemusí přemýšlet nad tím, proč je nakřivo. Pokud udržíte fotoaparát rovně, budou fotografie hned o krok lepší. I ty nejlevnější fotoaparáty mají zabudovanou funkci „digitální vodováhy“, kdy na displeji nebo v hledáčku zobrazí horizont a aktuální polohu fotoaparátu vůči němu. Pokud váš fotoaparát tuto funkci postrádá, dá se za pár stokorun pořídit vodováha, kterou umístíte do sáněk blesku na těle fotoaparátu.

2 Pozor na větve a antény

Dívka na fotografii má z hlavy nebo do hlavy zasahující větev, která ruší. S čistým pozadím se oko soustředí jen na fotografovanou osobu.

Pokud rádi fotografujete portréty nebo třeba rodinu na dovolené, dejte si pozor na pozadí za fotografovanými osobami. Je to vcelku jednoduchá rada, na kterou ale všichni zapomínáme z nejrůznějších důvodů. Počkat si a vybrat správný uhel, kdy nebude dotyčnému čouhat větev z hlavy, se ovšem velmi vyplatí.

Retušování může zabrat i hodiny a můžete přijít o důležitou část obrazu. Vždy se tedy snažte pohybem fotoaparátů nebo pohybem objektu zajistit, aby zejména za hlavou, krkem nebo důležitými partiemi těla nebyly žádné rušivé objekty.

3. Nefoťte na střed

Špatná kompozice – slečna by měla být umístěna v levé třetině obrazu, pokud se dívá doprava (z našeho pohledu). Dívka má obličej natočen doleva (z našeho pohledu), umístíme ji tedy do pravé třetiny obrazu.

Správnou kompozicí můžete z velmi nudného obrázku udělat zajímavou fotografii, nad kterou vy i vaši známí strávíte delší čas, případně si ji rádi pověsit na zeď. Kompozice je opravdu složitá, ale základy jsou velmi jednoduché.

Už staří mistři malíři se drželi takzvaného zlatého řezu, tedy pravidla přibližně dvou třetin. Jednoduše rozdělte obraz pomocnými liniemi na tři třetiny vodorovně i vertikálně a svůj objekt umístěte do jednoho ze čtyř průsečíků těchto linií. Pokud se podíváte na fotografii se středovou kompozicí a na fotografii, kde je objekt vhodně umístěn do zlatého řezu, bude druhá fotografie zajímavější.

Pokud fotografujete například osobu, která se nedívá do objektivu, je dobré držet se zásady „otevřeného obrazu“. Tato zásada spočívá v umístění osoby na opačnou stranu, než kam se divá. Pokud se slečna dívá doleva, umístěte ji doprava.

4. Používejte RAW

Neupravená fotografie v JPG. Fotografie upravená z RAW souboru. Vytažené stíny a expozice.

Každý fotoaparát, včetně mobilních telefonů, dokáže fotografovat do formátu RAW nebo DNG. Tento formát je v podstatě surovým zachycením scény čipem bez zpracování obrazu procesorem fotoaparátu. Protože jsou data nezpracovaná, zabírají více místa než komprimovaný JPG, se kterým už ale nelze pracovat v takové míře jako právě s RAWem.

Každý snímač dokáže zachytit mnohem více informací, než uloží a zobrazuje v komprimovaném formátu, kde hlavní komprese spočívá ve vypuštění „zbytečných dat“. Často tedy lze zachránit data z přepalů, tedy oblastí, které jsou již téměř bílé, případně vytáhnout ze stínů více informací (zesvětlit stíny). Tento efekt je třeba aplikovat decentně, aby nedošlo k úplnému „zploštění“ fotografie, která by ztratila veškerý kontrast.

Úpravy RAW zvládnete snadno několika kliknutími v grafických editorech. Také na mobilních telefonech lze většinou RAW otevřít a upravit velmi jednoduše.

5. Kupte si pevný objektiv

Reportážní ohnisko 24mm zachycuje i širší okolí. Na portréty je nejvhodnější ohnisko 85mm.

Zoom objektivy jsou nepochybně mnohem praktičtější, protože jsou univerzální a často je lze využít na různé fotografické žánry. Pokud se chcete zlepšit, je velmi dobrým krokem pořízení pevného objektivu, který vypustí z rovnice dobré fotografie jednu proměnnou. Ve chvíli, kdy musíte řešit kompozici, správnou expozici, a ještě máte na výběr tolik možnosti ohniskové vzdálenosti, máte před sebou mnoho možností a vybrat tu správnou vyžaduje zkušenosti. Pevné objektivy jsou dobrou volbou i kvůli mnohem kvalitnějšímu zachycení reality a jejímu převedení na čip, navíc jsou zpravidla levnější než zoom objektivy a často mají menší zaclonění než zoom objektivy. Výborným objektivem, se kterým můžete začít, je ohnisko 50 mm na fullframe přístroji, 35 mm na APS-C. Toto ohnisko má perspektivu a úhel pohledu nejblíže lidskému vidění a fotografie těmito objektivy jsou oku příjemné. Na portréty věnujte pozornost ohnisku 85 mm, na reportáž nebo street fotografii zase širokým ohniskům kolem 24 mm.

6. Vánoce a rodina

Na Vánoce se často dostáváme do situace, kdy potřebujeme zachytit celou rodinu, navíc s vánočním stromem, nejlépe rozsvíceným pro lepší efekt. Zapomeňte na umění, tady jde o zachycení momentu a obličejů tak, abyste se na fotografii mohli za pár let podívat a vzpomínat, jak lidé na fotografii vypadali tehdy a jak vypadají dnes. Zde se fotograf mění v organizátora nebo ovčáckého psa, který musí své ovečky nahnat na gauč ke stromečku všechny najednou.

Vyberte si správný moment, kdy budou vaši bližní uvolnění, ne v plném stresu z kapra na plotně nebo padajícího stromečku. Požádejte všechny, aby se usadili a umístěte fotoaparát tak, aby se všichni do záběru vešli. Zajistěte, aby fotografované osoby měly k sobě blízko, například babičku a dědečka posaďte k sobě, ať je potom na fotografii nehledáte. Zkontrolujte, že z pohledu fotoaparátu není nikdo v zákrytu nebo nemá před obličejem například větev.

Přístroj je třeba postavit buď na stativ, nebo například na poličku nebo skříň. Vyberte si místo, kde budete vy a vužijte možnosti časové expozice, abyste stihli na fotografii doběhnout. Téměř všechny fotoaparáty mají možnost nastavení časované expozice, některé mají možnost exponování pomocí dálkového ovládání v podobě mobilního telefonu. Načasujte, kdy záběr pořídíte - můžete například říct: tři, dva, jedna, sýr. Nezapomeňte pořídit více fotografií, protože téměř vždy se najde někdo, kdo mrkl nebo se zrovna podíval jinam.

Pokud chcete kromě klasické rodinné fotografie zachytit i hezkou náladovku, zapoměňte na blesk. Blesk sice dokáže zařídit zastavení pohybu a díky tomu i ostrou fotografii, ale zároveň intenzitou světla přebije všechna světla v místnosti a zploští celý záběr. Určitě fotografujte do RAWu, protože fotografii bude třeba upravit.

Možností, jak mít na fotografii i rozsvícený stromeček i správně prokreslené obličeje, je více. Můžete exponovat dvakrát - jednou na světýlka na stromečku a podruhé na obličeje s následným spojením obou snímků v editoru. Druhou možností je nastavení expozice tak, aby byly žárovičky nepřesvícené a obličeje zůstaly stále vykreslené. V tom nejprostším případě to na mobilu uděláte tak, že kliknete prstem na místo, kde svítí žárovičky a mobil danou oblast zaostří a zároveň si z ní odečte expozici. Pokročilejší fotografické mobilní aplikace umožňují místo pro expozici a místo pro zaostření snímku označit zvlášť. Následně můžete lokálními úpravami zajistit zesvětlení osob a ztmavení stromku. Třetí možností je použití režimu HDR, který nabízejí i mobilní telefony.

Autor je šéfredaktorem serveru F22.cz,kde najdete další zajímavosti ze světa fotografie.