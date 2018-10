Tipy na zajímavé weby: nechte si pomoci s formuláři a jejich odesíláním

Inspirace na cestách

Rádi vyrážíte za zážitky, do přírody nebo se jen chcete protáhnout a poznat nová místa? Potom nejen pro vás je určen portál přinášející inspiraci na cesty po Česku.

Nemusíte být nutně turisty, abyste si zamilovali krásné kouty naší republiky. Navštěvovat různá místa lze také automobilem či hromadnou dopravou. Chcete-li si však na ně uchovat památku a vracet se ke svým zážitkům, můžete pořídit fotografie, ale také získat ucelené informace, nejen z oblasti turistiky. K tomuto účelu slouží Turistický-deník.cz, který na svých stránkách prezentuje atraktivní turistická místa formou Turistických vizitek / Wander Cards = nálepek s kupony, které lze nalepit do Turistického deníku / Wander Book a vytvořit si tak jedinečné album z cest. Na webu je k dispozici mapa ČR se záznamy, kde je možné vizitky získat. Všechny vizitky si lze prohlédnout a naplánovat k nim trasu. Pokud byste nějakou zapomněli koupit, potom si ji z webu máte možnost objednat. Kromě toho na stránkách formou novinek najdete zajímavé tipy pro toulky českou krajinou.

Podobné weby KČT.cz – Klub českých turistů

Výletník.cz – kam na výlet

Přestaňte chodit na úřad

Komunikovat s vybranými úřady elektronicky je povinností mnoha podnikatelů a firem, a to zejména v oblasti správy daní, ale i třeba sociálního pojištění. Proč toho tedy nevyužít a nekomunikovat s úřady, ale právě také s firmami elektronicky?

Portál Podejto.cz umožňuje podat přiznání k dani z příjmů, dani z přidané hodnoty, hlášení o pojistném a další z jednoho místa prostřednictvím datové schránky a ve formě státem uznávaného formuláře. Určen je tak především pro podnikatele, ale využít ho mohou i firmy nebo běžní lidé v případech, kdy potřebují vyplnit a podat některý z dostupných formulářů. Na portálu najdete více než 300 formulářů, kterými lze zdarma komunikovat s jakýmkoliv úřadem, bez toho, aniž byste museli složitě hledat, co má být obsahem nějaké žádosti, potvrzení a dokladu. Nechybí například omluvenky pro žáky škol, žádosti ohledně GDPR, ohlášení přestupku či žádosti pro výpisy z různých registrů. Vyplněním formuláře se postaráte o nejjednodušší a přitom nezpochybnitelný způsob, jak poslat konkrétní žádost či dokument a nemůže následně hrozit, že se příjemce bude vymlouvat, že e-mail či telefonát neproběhl. Datovou schránku si může zřídit kdokoliv, a to zdarma na kterékoliv poště nebo na kterémkoliv úřadě, kde mají CzechPOINT. Odeslané i doručené zprávy se majiteli datovky ukazují okamžitě v datové schránce, dokonce si může informaci o tom, že mu do datovky něco přišlo, nechat posílat SMS nebo mailem.

Podobné weby Mojedatováschránka.cz – datové schránky

Formuláře-ke-stažení.cz – stáhněte si různé formuláře

Když finance dělají radost

Spravovat osobní finance moderně, ušetřit nějakou korunu a přitom získat služby bez zbytečného běhání a porovnávání slibuje ChytrýHonza.cz.

Jde o jakýsi český e-shop s financemi. Z domova můžete objednat drtivou většinu produktů těch nejvýznamnějších bank a pojišťoven. Navíc s jistotou, že si nabídky mezi sebou máte možnost porovnat, a tak získat tu nejlepší vhodnou pro vás. Integrovaný online srovnávač pracuje s více než 2 tisíci nabídkami od 193 společností. S tímto projektem lze srovnat finanční produkty v 18 kategoriích. K dispozici jsou tak různé srovnávací kalkulačky, které po zadání několika parametrů ukážou, jak byste mohli vydělat či ušetřit při změně mobilního operátora, poskytovatele energií, založením spoření na penzi, refinancováním hypotéky, povinným ručením atd. Na portálu najdete i další tipy, jak optimalizovat své finance.

Podobné weby Tarifomat.cz – kalkulačka mobilních tarifů

Top-pojištění.cz – porovnání pojistek on-line

Uwwwízlo v síti

Chcete-li fakturovat odkudkoli, kde je k dispozici internet, potom zkuste Súčto.cz. Umí nejen faktury vytvářet, ale také vést daňovou evidenci, včetně generování formuláře k přiznání DPH a podkladů k daňovému přiznání.

Finanční gramotnost do škol je projekt, který si klade za cíl vytvářet finančně gramotné školy a rozvíjet učitele. Soustředí se hlavně na prevenci, a proto pomáhá zejména základním a středním školám a mladé generaci. Na webu je k dispozici několik oblastí, jež obsahují řadu informací, které pomáhají se ve světě finanční gramotnosti vyznat.

Pokud vás zajímá, jak hospodaří stát, a nechcete se probírat tabulkami a různými zprávami, potom zavítejte na projekt Monitor státní pokladny. Provozuje ho ministerstvo financí a přehlednou formou zde máte možnost dozvědět se mnoho informací o tom, jak státní správa a samosprávy nakládají s financemi, a to až do úrovně obcí. Podívejte se, na co šly výdaje a co bylo zdrojem příjmů.