Vyvolali mexičtí fanoušci po gólu zemětřesení? Jak je to ve skutečnosti

Mexičané se na probíhajícím fotbalovém šampionátu v Rusku postarali o první velké překvapení, když zdolali obhájce titulu. Fanoušci při gólu slavili natolik, že vyvolali menší zemětřesení.

Tuto informaci jste mohli zachytit, jak koluje sociálními sítěmi a objevuje se v titulcích některých médií. Opírá se o tvrzení mexického (nevládního) Institutu pro geologický a atmosferický výzkum (IIGEA). Podle něj vyvolaly tisíce skákajících fanoušků zemětřesení, které zachytily jeho dva senzory. To si přímo říká o virální titulek, ale pojďme se na to podívat blíže.

Nakonec to je úplně jinak

Už sám institut dodává, že nejde ani tak o zemětřesení jako o mikrootřesy, které nejsou citelné, nedají se měřit v jednotkách magnitud a zachytí je jen velmi citlivé místní senzory. Seismologické ústavy Mexika ani Spojených států nic nezaznamenaly.



Proč nemůžeme událost nazvat klasickým zemětřesením? To je vyvoláno aktivitou pod zemským povrchem, které měříme pomocí seismických vln. Zemětřesení se následně může projevit pohybem zemské kůry v místě, kterému říkáme epicentrum. Lidstvo sice dokáže zachvět zemí (například při nukleárních pokusech), ovšem to jsou otřesy, chcete-li umělé zemětřesení.



„Lidé mohou způsobit mikrovibrace, ale na záznamu (seismografu) vypadají podstatně jinak než zemětřesení,“ říká pro National Geographic Xyoli Pérez Campos, který je šéfem mexického seismologického ústavu.

Někdo si může vzpomenout i na podobný případ z roku 2011. Během zápasu amerického fotbalu skandovali fandové natolik, že jejich jásání zachytil i nedaleký seismograf. Název legendární hry „Beast Quake“ se vžil i pro otřes způsobený davem (jméno vzniklo z přezdívky hráče Marshawna Lynche „Beast Mode“, při jehož touchdownu dav skandoval).

Takže to v Mexiku byl další beast quake? Možná ani to ne. Potenciální radost fanoušků z vyvolání otřesů hasí vzhledem k povaze záznamu Campoz: „Mám za to, že záznam na senzoru byl způsoben jedním nebo pár lidmi, kteří skákali v jeho blízkosti.“



Od titulku „Mexičtí fanoušci způsobili zemětřesení“ jsme se tak posunuli k „Jásající člověk poblíž seismologického senzoru způsobil zachycení menší vibrace“. Což už tak lákavé pochopitelně není. Alespoň jsme si však zopakovali, co je to zemětřesení a že v dnešní době musíme ke zprávám přistupovat skepticky.

Vznik zemětřesení (video: Otevřená věda, česky):