Pět vychytávek, které se vám budou k foťáku hodit

1 Pro dlouhé expozice použijte stativ

Pro delší záběry se výborně hodí stativ. I když se dá fotoaparát často jen tak opřít, získáte se stativem mnohem větší možnosti. Při výběru stativu dejte pozor na několik zásadních věcí. Hmotnost je určitě důležitá, ale zároveň platí, že lehký a kompaktní stativ není většinou určen pro velké a těžké fotoaparáty.

Výrobci uvádějí maximální zatížení, které by měl stativ unést, ale je třeba pamatovat na to, že čím lehčí stativ, tím horší stabilita. Vybírejte tedy i podle toho, kam hodláte cestovat a jaký typ záběru pořizovat. Hmotnost je dána nejen velikostí, ale i materiálem, ze kterého je stativ vyroben.

Zatímco hliníkové stativy jsou poměrně lehké a cenově dostupné, karbonové stativy jsou pevnější a ještě lehčí, ale stojí o řád více, za každý ušetřený gram si výrazně připlatíte. Další součástí stativu je jeho hlava – pokud tedy vybíráte set nohou a hlavy dohromady, vybrat si můžete z několika variant:

Videohlava s typickou “švenkpákou”. Kulová hlava dovoluje téměř neomezené polohování. Třícestná hlava vypadá složitě a je těžší, ale umožňuje snadnější polohování.

Kulová hlava – jedním šroubem povolíte hlavu, na které je připevněna destička a fotoaparát, a okamžitě máte k dispozici plnou volnost pohybu fotoaparátu. Pokud nefotografujete panoramata, nebo chcete co nejjednodušší stativ, kulová hlava bude sloužit velmi dobře.

Třícestná hlava – zde jsou pro každou osu jiné možnosti nastavení a díky tomu i tři různé šrouby. Zatímco povolením jednoho můžete hlavou a fotoaparátem otáček vodorovně, ostatní nastavení zůstává a pro panorama nebo více obrázků s podobným nastavením je tato hlava ideální.

Videohlava – zde se většinou počítá s nasazením na video a hlava je tak nejčastěji umístěna vodorovně – korekci pro použití v kopci nebo nerovném povrchu je tak potřeba udělat prodloužením nebo stažením nohou. Na oplátku však nabídne možnosti plynulého otáčení a naklápění nahoru a dolů, což kameraman ocení, ale fotograf nepotřebuje.



2. Správný popruh nepřekáží

Výrobci přibalují k fotoaparátům popruhy pro pohodlnější a bezpečnější použití. Oproti kvalitním popruhům z dřívějších let ovšem dnes v balení najdete spíše nepříliš pohodlné a kvalitní náhrady. Popruh je každopádně praktická věc a ušetří fotografovi nutnost držet aparát stále v ruce. Pokud však najdete vhodné místo a fotoaparát umístíte na stativ, je popruh spíše na obtíž, protože se snadno zamotá nebo zachytí a hrozí pád a poškození celé výbavy.

Popruh Peak Design má kotvičky pro rychlé připnutí a odepnutí.

Ideální výbavou je tak široký a pohodlný popruh, který těžkou výbavu dobře rozloží na krku a zároveň se dá rychle odepnout pro případ použití na stativu. Další výhodou popruhu jiné značky je také to, že daleko méně přitahuje zloděje a je méně nápadný. Přeci jen žluto-černý a červeno-černý popruh doslova křičí o pozornost.



3. Batoh na záda nebo brašnu na rameno

Fotografové, kteří s sebou berou více než jen tělo s objektivem, chtějí svou techniku nosit pohodlněji v brašně nebo batohu. Oba tábory mají své příznivce i odpůrce a dost často i jiné případy vhodného použití. Zatímco brašna je velmi pohotová, protože je vždy po fotografově boku, batoh je z tohoto pohledu nepraktický. Pokud se však přesouváte na delší vzdálenosti s těžší výbavou, oceníte možnost rozložení váhy na obě ramena.

Batohy mnoha výrobců již také nabízejí přístup z boku, takže fotograf může celkem rychle sáhnout po technice, kterou potřebuje. Obecně se dá říct, že brašna se hodí spíše do města nebo na procházky s tělem fotoaparátu a dvěma až třemi objektivy, zatímco batoh je vhodný zejména na delší cesty s větší výbavou a případně notebookem, protože valná většina batohů má pro notebook místo.

Obojí výbava má velké opodstatnění nejen na přenášení, ale i na ochranu techniky. Například v mrazivých dnech trpí veškerá elektronika na orosení kvůli velkým teplotním změnám. Když vejdete z mínusových teplot exteriéru do vyhřáté kavárny, je vhodné předtím umístit fotoaparát a objektivy do brašny nebo batohu a uzavřít je tam. Teplotní šok nebude tak velký a postupné ohřívání nezpůsobí orosení. Pokud batoh nebo brašnu nemáte, dejte fotoaparát pod bundu, nebo zabalte do čepice či šály.

4. Katalog a úprava fotografií

Po návratu z fotovýpravy je dobré fotografie projít, smazat nepovedené, upravit a sdílet ty nejlepší. I ten nejlepší záběr občas potřebuje drobnou retuš, lokální ztmavení nebo zesvětlení a lehkou barevnou úpravu. I když nechcete fotografie upravovat, je dobré udržovat svou tvorbu v takovém stavu, abyste se k fotografiím mohli snadno kdykoli dostat.

K tomu slouží buď zařazení do složek podle data a místa události, nebo jednoduše katalog, který ještě navíc podporuje přidávání klíčových slov, podle kterých pak lze prohledávat v podstatě neomezeně. Ať už sdílíte na sociálních sítích, webu nebo třeba tisknete, práci vám ulehčí software na správu a úpravu fotografií.

Český Zoner Photo Studio X je dobrým zástupcem takového software. Nabízí rychlou práci s náhledy, možnost úprav a retušování a v neposlední řadě i sdílení fotografií. K dispozici je na třicet dní na vyzkoušení, poté je za předplatné, které je aktuálně zlevněné.

Popruhy na fotoaparáty zná každý, ale opravdovou vychytávkou je poutko přes ruku. Nevlaje všude kolem – kdy hrozí zachycení a v lepším případě pád zachyceného objektu (třeba skleničky v restauraci), v horším případě pád fotoaparátu. Stejný problém jsme již řešili výše při použití stativu. Použití je přitom jednoduché. Provléknete ruku poutkem a chytíte fotoaparát tak, jak jste zvyklí. Díky poutku získáte svobodu pohybu kdekoli nejen při focení, ale i při přenášení.

Poutko značky Artisan&Artist

Poutko vám dodá pocit bezpečí a přitom nepřekáží, ani když chcete fotografovat z jiných úhlů, nebo fotoaparát vrátit do brašny. Poutko udrží bez problémů i velký a těžký fotoaparát a přitom nechává fotografovi volný krk. Pokud si chcete udělat radost a vybavit se nejen funkčním, ale i designově atraktivním poutkem, podívejte se na nabídku značky Artisan&Artist, která nabízí luxusně zpracované a designově zajímavé produkty.

