Značka sovětských fotoaparátů Zenit se vrací. Plánuje bezzrcadlovku

Za sovětské éry patřily kinofilmové fotoaparáty značky Zenit u nás mezi ty oblíbenější. Firma bodovala především cenově zajímavým modelem Zenit-E. Po pádu socialistického bloku se jí ale již tolik nedařilo a tak několik let po přelomu tisíciletí výrobu fotoaparátů ukončila.

Nyní se ale hodlá do této oblasti vrátit, a to s poměrně zajímavým modelem. Firma, která sídlí v ruském městě Krasnogorsk nedaleko Moskvy, slibuje podle tiskové agentury RNS bezzrcadlovku s full frame čipem, což znamená slibný základ zařízení. Pokud by se firmě podařilo nabídnout zajímavou cenu, mohl by vstup do této oblasti být úspěšný,

Agentura uvádí, že by první model mohl být uveden již v první polovině příštího roku. Produkt by měl podle Igora Sergejeva, který je zástupcem generálního ředitele firmy, vycházet z lidem známých tvarů původních fotoaparátů Zenit.

Elektroniku si firma nechá vyrábět v cizině, na optice by se mohla podílet zahraniční firma, s níž by chtěl výrobce nových Zenitů vytvořit infrastrukturu pro výrobu optiky. Zda to bude Sony, pro jejíž bajonety firma údajně připravuje objektivy, není jisté, ale je to pravděpodobné.