Vytvořte fotoknihu jako dárek v prohlížeči. Od Technetu s velkou slevou

Rajče.net je v naší redakci dlouhodobě nejoblíbenějším editorem na výrobu fotoknih. A věřte nám, že to není kvůli tomu, že zrovna tuto službu máme „v baráku“. Přehledný editor a kvalitní provedení se nám již mnohokrát osvědčily. Každoročně fotoknihami od Rajčete obdarováváme naše blízké.

Nově Rajče nabízí také výrobu drobných fotodárků, jako jsou magnetky, pexesa a další. S jistotou, že dárek budete mít pod stromeček, můžete objednávat ještě 14.12. do večera. Pokud zaplatíte do 17.12. do 16:00, Rajče vám garantuje, že výrobek bude hotový do Vánoc, ale včasné doručení závisí na zvolené dopravě (nám se osvědčilo osobní vyzvednutí v Zásilkovně).

Pro získání slevy 35 % z celkové ceny stačí v objednávce zadat v příslušné kolonce kód: „Technet2018“. Objednávejte na Rajče.net.