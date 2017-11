Okamura má na fotce z posilovny přifouknuté svaly. Jak poznat fotomontáž

„Až se z Vás ty tyče ohýbají!“ chválí jeden z komentujících fotku Tomia Okamury, předsedy strany SPD. Okamura se na Facebooku pochlubil, jak vypadá jeho cvičení v posilovně. A jeho čtenáři si brzy všimli, že s fotkami něco není v pořádku (původní fotografie na Facebooku).

Tomio Okamura publikoval fotku na svém oficiálním facebookovém profilu Tomio Okamura - SPD večer 12. listopadu s popiskem „Ve zdravém těle zdravý duch, dnešní večer jsem strávil cvičením a je to skvělý pocit - jsem dobře připravený na další nabitý pracovní týden. Přeji hezký večer.“

Na fotomontáž jsme upozornili na facebookové stránce Technet.cz.

V komentářích se brzy objevily spekulace o tom, že jde o fotku digitálně upravenou. Manipulace zřejmě spočívá ve fotomontáži, při které došlo k mírnému, ale znatelnému zvětšení („přifouknutí“) některých svalů cvičícího. A toto zvětšení s sebou „ohnulo časoprostor“, jak někteří diskutující poznamenávají.

Detail Okamurova snímku

Konkrétně nad levým ramenem vidíme stopy po ohnutí sloupku posilovacího stroje. Pokud tedy nebyl poškozen nějakou opravdu záhadnou silou, měl by být spolehlivě rovný, a proto je na něm pravděpodobná manipulace snadno odhalitelná.

Zelená linka jde rovně a spojuje rovné části posilovacího stroje. Červená linka přibližně ukazuje, jak se - zřejmě v důsledku použití fotomontáže - stroj na fotografii prohnul.

Podobné stopy po montáži lze na jít i na dalších místech Okamurova snímku, a dokonce i (ovšem v menší míře) na další fotce ze stejné série zveřejněné na Facebooku (více v galerii).

Vyjádření „Chtěl (fotku) jen zesvětlit, ale asi neumí pracovat s grafickým editorem.“

Redakce Technet.cz požádala pana Okamuru 14. listopadu o vyjádření. O den později jsme obdrželi odpověď asistentky Tomia Okamury, Alexandry Foralové: „Fotku o své vůli upravil a zveřejnil kamarád zpěváka Jarka Šimka, který byl v posilovně přítomen. Chtěl ji jen zesvětlit, ale asi neumí pracovat s grafickým programem. Pan Tomio Okamura žádnou úpravu nežádal a ani fotografie neupravuje.“

Spolu s vyjádřením jsme obdrželi i údajný originál fotografie (požádali jsme o povolení jej zveřejnit, a toto povolení jsme obratem dostali). Fotografie je skutečně o poznání tmavší. Kromě zesvětlení ale její autor/editor s fotografií dělal i další věci. Na původní fotce je totiž sloupek posilovacího stroje „neohnutý“.

Tomio Okamura zaslal redakci Technet.cz originál snímku, aby objasnil, jak zřejmá fotomontáž vznikla

Zaslaná fotografie tak potvrzuje naši domněnku, že se jedná o fotomontáž - kromě jasu, kontrastu a barevnosti došlo i k fotografické montáži, tedy prostorové manipulaci s objekty na fotografii, zřejmě funkcí podobnou funkci Liquify (Zkapalnit) v grafickém editoru Photoshop. Zde je srovnání detailů klíčového místa.

Zveřejněná fotografie (výřez) Údajný originál (výřez)

Podobné funkce jsou k dispozici i v řadě dalších grafických editorů, včetně aplikací pro mobilní telefony.

Srovnání originálního zdroje (upravený kontrast) a zveřejněné fotografie (detail)

Fotomontáže nejsou nelegální. Je ale lepší je přiznat

Ukázka přehnané fotomontáže sloužící k ilustraci tématu článku

Na tomto místě je dobré připomenout, že fotomontáž sama o sobě není nic neetického nebo dokonce nelegálního. Může plnit řadu úloh: uměleckou, estetickou, ilustrační, provokativní, satirickou apod. Fotomontáží jsou třeba různé fotografie na úvodních stránkách časopisu, kde je cílem zdůraznit nějakou myšlenku nebo téma čísla.

Také my na Technet.cz používáme fotomontáže a koláže pro ilustrační fotky našich článků: taková montáž je obvykle úmyslně přehnaná, aby bylo jasné, že jde o montáž, a navíc je jako montáž označena v popisku fotografie.

Potenciální problém nastává, když se fotografie tváří jako neupravená, ale přesto na ní jsou úpravy. V tom je asi největší problém Okamurovy zřejmé fotomontáže: proč někdo cítil potřebu fotografii z posilovny upravit? Jde o zcela nevynucenou chybu, zcela zbytečnou fotomontáž, která neplní žádný jiný účel, než že nafukuje svaly, ačkoli k tomu u politika není vůbec žádný důvod.

Pokud je fotomontáž přiznaná, nedochází k rozporu mezi očekáváním publika a obsahem. Ale když čtenář odhalí fotomontáž skrytou, může to negativně ovlivnit jeho důvěru v daný zdroj informací.

Jak fotomontáž vznikla, jak ji odhalit a jak ji udělat lépe

Abychom ukázali, jak mohla tato fotomontáž vzniknout a co vedlo k jejímu odhalení, vytvořili jsme podobnou fotomontáž z ilustrační fotografie z fotobanky.

Jak probíhá úprava ve Photoshopu CC funkcí Liquify: na začátku máte fotku, kterou „zkapalníte“, a můžete tedy plynule natahovat, zkracovat, přesouvat a nafukovat body na fotografii.

K úpravám využijeme klasický nástroj Liquify (česky se překládá jako Zkapalnění). Tento tradiční nástroj Adobe Photoshopu se obvykle používá na úpravu proporcí na fotce. Nejznámější jsou zřejmě případy, kdy se například herečkám „ubírají kila“ nebo naopak „nafukují“ jiné části těla, nejčastěji samozřejmě oči. Často jde o fotomontáže pro zkušené grafiky tak samozřejmé, že je ani nenapadne ptát se, zda o to modelka skutečně stojí.

V našem pokusném příkladě jde o nafouknutí svalů. Pomocí zmíněného nástroje tedy můžeme plynule zvětšit danou oblast pod štětcem.

Při „nafukování“ pomocí funkce Liquify (zkapalnit) dojde samozřejmě i k ohnutí pozadí. Na mřížce za svalovcem je jasně vidět, v čem úpravy spočívaly a kde přesně došlo k „přifouknutí“.

Vidíme ale, že při nafukování svalu zároveň došlo ke zkreslení mřížky za svalovcem. To proto, že nástroj Liquify standardně nerozlišuje mezi objekty, laicky řečeno jen posouvá pixely.

Abychom se vyhnuli zkreslení, musíme si obrázek napřed rozdělit do vrstev. Do jedné vrstvy dáme svalovce, do druhé pozadí (v tomto případě můžeme nechat jako pozadí původní fotku, protože popředí pouze zvětšujeme).

Ukázka práce s funkcí Liquify (zkapalnění), tentokrát v izolované vrstvě, aby nedošlo k nechtěné změně pozadí.

Práce s vrstvami tedy zajistí, aby se změna jedné části nedotkla jiné části obrázku. Ve spěchu na to ale grafik často zapomene, a výsledkem jsou zábavné nepovedené fotomontáže.

Být přistižen u fotomontáže může být ale i více, než jen ostuda. V některých případech, kdy má fotografie dokazovat například pojistnou událost, je fotomontáž považována za pokus o podvod. Na sociálních sítích to je ale maximálně ostuda.

S nástupem stále lepších a chytřejších nástrojů pro automatizované fotomontáže a videomontáže bude čím dál těžší takové manipulace s obrazem odhalit. Užívejme si proto dobu, kdy lze někoho u fotomontáže přistihnout. Za několik let budou i mobilní telefony skutečně schopny udělat fotomontáž, aniž si toho sami všimnete. Zatím si ale musíte fotografie upravit sami, nebo s pomocí kamarádů.