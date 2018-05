Asistent Google konečně umí konverzovat. Do konce roku se naučí česky

Když jsme v září 2017 psali o tom, že inženýři Google již v laboratoři testují konverzačního asistenta v češtině, vedoucí týmu vývojářů nám dal velmi neurčitý termín: do pěti let. Letos v únoru jsme pak psali o tom, že by se čeština mohla dostat mezi prvních 30 jazyků, ovšem kvůli malému množství česky mluvících i uniklým mapám jsme tomu moc šancí nedávali.

Neoficiální mapa z února 2018:

Na vývojářské konferenci Google I/O v Kalifornii dnes ale Scott Huffman ukázal mapu osmdesáti zemí, ve kterých bude Google Asistent fungovat místním jazyce do konce roku. A Česká republika svítí modře.

Scott Huffman ukázal mapu zemí, ve kterých bude fungovat Google Asistent v místním jazyce.

Češtinu by tak měl Google spustit do konce roku 2018. Není zatím jasné, zda budou moci uživatelé využít veškeré funkce, které budou během roku dostupné v angličtině:

Scott Huffman shrnul nové funkce Asistenta

nepřerušené konverzace: nebude potřeba pokaždé začínat příkazy a otázky frází „ok Google“ nebo „hey Google“, asistent rozpozná navazující otázku a odpoví na ni

vícenásobné požadavky - lze položit více příkazů/dotazů za sebou a asistent se v nich pokusí zorientovat a popořadě je provést či zodpovědět

nové hlasy - Google představil přirozenější virtuální hlasy, které využívají strojového učení k vkládání intonace, přestávek a simulují tak například emocionální zaujetí

konverzační zdvořilost - rodiny s dětmi uvítají, že Asistent Google nově oplácí zdvořilost zdvořilostí, pokud se tedy například dítě zeptá a doplní dotaz slovem prosím, asistent mu za zdvořilost nezapomene poděkovat

V anglickém jazyce přeci jen může Google své strojové učení opřít o větší množství dat a příkladů konverzací. Tomu odpovídají i nové funkce, které Google pro hlasového asistenta představil.

Takto vypadá konverzace s Asistentem Google (test z roku 2017):