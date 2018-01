Google vzal Las Vegas útokem. Není divu, jde mu o hodně

„Společnost Google je na veletrhu CES přítomna již mnoho let, tentokrát však mnohem viditelněji a především fyzičtěji,“ diplomaticky komentoval letošní všudypřítomnost Googlu na CES 2018 ředitel veletrhu Gary Shapiro.

Důvodem pro tuto změnu je chytrý digitální asistent Google Assistant. Systém, do nedávné doby svázaný jen s reproduktory Google Home a mobilním operačním systémem Android, má nyní ambice se stát platným členem domácnosti. S jeho pomocí budete řídit její chod, ale i třeba funkce automobilu.

Stejné ambice má ovšem i konkurenční digitální asistentka Alexa od Amazonu a prostřednictvím platformy Home Kit i asistentka Siri od Applu. Pozadu zatím zůstává Cortana od Microsoftu.

Tento trend potvrzuje i hlavní analytik společnosti CTA (agentury mimo jiné pořádající veletrh CES) Steve Koenig, podle kterého jsou digitální asistentky katalyzátorem, který chytrým a do internetové sítě připojeným spotřebičům a různým prvkům internetu věcí pomůže do domácností.

Jelikož by však bylo pro spotřebitele nepraktické používat na různé věci různé asistentky, začíná na poli spotřební elektroniky velký boj. V USA zejména mezi Googlem a Amazonem. Předhánějí se v tom, která asistentka nabídne větší podporu produktů a širší nabídku partnerských řešení, a bude tak mít větší šanci oslovit zákazníka a ovládnout celou jeho domácnost i automobil.

Například společnosti Panasonic a Samsung totiž představily své koncepty systémů do automobilů, kde lze pomocí chytrých asistentek hlasem ovládat různé funkce vozidla i zkontrolovat (či vzdáleně nastavit) různé systémy v domě (vypnout světla, zamknout,stáhnout žaluzie, zatopit atd.). Panasonic přitom patří mezi přední výrobce AV systémů nejen pro automobily, ale i pro dopravní letadla.

O slovo se, zatím spíše tiše a nesměle, hlásí ještě jedna asistentka - Cortana od Microsoftu. Ta byla dosud vázaná prakticky jen na počítače a telefony se systémem Windows (které však na trhu těžce neuspěly), pokud tedy nepočítáme chytrý reproduktor Invoke od společnosti Harman Kardon a termostat „GLAS“ přímo od Microsoftu. V bitvě s Alexou, Google Assistantem i Siri tak zatím významně prohrává. Pomoci by jí nyní mohl fakt, že ji společnost Qualcomm přidala do své Smart Audio Platform, což by Cortanu pomohlo rozšířit do více různých výrobků spotřební elektroniky.

Pro českého zákazníka mají chytré asistentky jeden nepříjemný handicap - zatím neumějí česky. I se střední znalostí angličtiny se však s nimi lze rozumně domluvit.