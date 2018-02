Za kouzelnou formulkou „Hey, Google“ už by brzy nemusely následovat jen slovní pokyny v angličtině, němčině nebo v jednom z dalších šesti světových jazyků. Google totiž na svém blogu dnes ohlásil, že Google Assistant se do konce roku naučí celkem přes 30 jazyků. Podle firmy tím pokryje 95 % uživatelů operačního systému Android po celém světě.

Google zatím neuveřejnil, jaké jazyky se jeho umělá inteligence naučila. Zmínil jménem pouze některé: norštinu, nizozemštinu, hindštinu, indonéštinu, švédštinu a thajštinu. Zda v seznamu je i čeština, můžeme pouze hádat. Už loni v září však naší redakci Behshad Behzadi, který vede tým vývojářů konverzačního nástroje Google Assistant, prozradil, že v laboratořích běžně češtinu používají a její uvedení do ostrého provozu očekává do pěti let. „Nejpozději do pěti let se určitě dočkáte!“ řekl nám na vývojářské konferenci Googlu v Krakově.

„Naším cílem je přinést Asistenta co největší skupině uživatelů,“ řekla nám Alžběta Houzarová, mluvčí české pobočky Google. „Nemůžeme se však ještě pochlubit konkrétním datem spuštění češtiny.“

V první vlně čeština zřejmě nebude

Máme naději na to, že se mezi třemi desítkami jazyků ocitne i čeština? Oficiální zprávy o tom nemáme, ale můžeme se podívat do minulosti. Česká republika historicky často byla mezi prvními několika desítkami, co se zavádění nových služeb u Googlu týče. Třeba rozpoznávání řeči u češtiny fungovalo už ve verzi Android 2.2 v roce 2010 - lokalizace jsme se tehdy dočkali společně s Rusy a Poláky mezi prvními dvěma desítkami.

Na druhou stranu asistent musí zvládnout mnohem více, než jen rozpoznat řeč a syntetizovat řeč (což Google u češtiny již zvládá více než obstojně). Je potřeba také optimalizovat konverzační vzorce, vyladit odpovídání na otázky a zajistit, že nedojde k trapným omylům. Než Google spustí asistenta v novém jazyce, testuje napřed jakousi „alfa verzi“, která spočívá ve strojovém překládání komunikace.

Tedy například takto:

uživatel položí dotaz v češtině: Hej, Google, kdy dneska v Praze zapadne slunce?

systém použije rozpoznávání řeči v jazyce čeština k přepisu

poté testovací verze přeloží větu z češtiny do angličtiny: „When the sun sets in Prague today.“

tuto otázku položí anglickému Google Assistant

Google Assistant odpoví: „The Sun will set at 5:34 PM“

tuto větu proženeme překladačem a získáme výslednou odpověď: „Slunce bude nastaveno v 17:34.“

Tento příklad (s reálným využitím zmíněných služeb) ukazuje, že překládané služby asistenta nejsou vždycky ideální. Proto Google nechce takové lokalizace pouštět ven, dokud nejsou vyladěné přímo pro daný jazyk, nikoli jen překládané. Jak taková provizorní verze může vypadat, ukazuje třeba toto video z ledna 2017.

Google už řekl, ve kterých jazycích spustí asistenta nejdříve. To potvrzuje i snímek z prezentace z konference Digital News Initiative v Amsterdamu (jde o neoficiální snímek):

Podle této mapy má Česko zatím smůlu. Na mapě mezi 25 jazyky není, uprostřed Evropy je v modrém bloku díra ve tvaru českých hranic. Zřejmě tedy čeština nebude v „první velké várce“.

Protože Google ve svém blogu hovoří o více než třiceti jazycích, existuje přesto určitá naděje, že se letos asistenta v češtině dočkáme. Podrobnosti by mohly být oznámeny už v následujících dnech na veletrhu MWC v Barceloně, kam se naše redakce Technet.cz a Mobil.iDNES.cz chystají. Pravděpodobnější ale je, že se o případném spuštění dozvíme až na poslední chvíli, jako tomu bylo třeba u uvedení skokového vylepšení překladače Google.

Chcete si povídat s umělou inteligencí?

Google Assistant navíc česky už vlastně umí. Na rozdíl od Alexy nebo Siri totiž umí do češtiny překládat. A zní to velmi přirozeně. Přesvědčit se můžete na následujícím videu:

VIDEO: Digitální asistentka neodmlouvá a umí česky

Hlasoví asistenti jako komunikační rozhraní mezi člověkem a umělou inteligencí jsou aktuálně jedním z nejviditelnějších trendů ve spotřební elektronice a IT. Potvrzuje to hlavní analytik společnosti CTA (agentury mimo jiné pořádající veletrh CES) Steve Koenig, podle kterého jsou digitální asistentky katalyzátorem, který chytrým a do internetové sítě připojeným spotřebičům a různým prvkům internetu věcí pomůže do domácností.

Jednotlivé firmy se nyní předhánějí v tom, která asistentka nabídne větší podporu produktů a širší nabídku partnerských řešení, a bude tak mít větší šanci oslovit zákazníka a ovládnout celou jeho domácnost i automobil.

Aktualizace: Doplnili jsme podrobnosti. Odstranili chybu v překladu (potvrzena je nizozemština, nikoli dánština). Za chybu se omlouváme.