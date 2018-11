Objevte 13 užitečných doplňků pro Chrome

Snižuje množství přenesených dat v prohlížeči tím, že načítání webových stránek optimalizuje pomocí serverů Google a do prohlížeče pošle jakousi upravenou verzi, která však obsahuje veškeré informace. To se může hodit v případě, že pro připojení využíváte například mobilní data. Nefunguje na stránkách s HTTPS a v anonymním režimu. Nechybí statistiky, kolik dat doplněk takto ušetřil.

Doplněk stahujte zde.

Rozšíření pro uživatele elektronické pošty Google Gmail. Vedle adresního řádku prohlížeče ikonou informuje o počtu nepřečtených e-mailů. Kliknutím na ikonku lze zobrazit jejich náhled s možností přejít rovnou do Gmail schránky. Má i řadu nastavení, včetně možnosti sledovat více účtů.

Doplněk stahujte zde.

Pracujete-li s Google Drivem, potom s tímto doplňkem máte možnost procházet, otevírat, vyhledávat nebo odstraňovat soubory v tomto cloudovém úložišti, aniž byste museli spouštět novou kartu. Navíc Checker Plus může také zobrazovat upozornění na ploše pro případ, kdy budou upraveny nebo aktualizovány sdílené dokumenty.

Doplněk stahujte zde.

Bezplatná aplikace dostupná prostřednictvím rozšíření je navržená tak, aby pomohla rychle vytvořit výstřední obrázky pro sociální sítě (Facebook, Twitter, Pinterest atd.). Během několika sekund si tak vytvoříte obrazový prvek s možností doplnit ho o text, efekty a další prvky.

Doplněk stahujte zde.

Doplněk odstraňuje z webových stránek reklamu, jako jsou bannery, reklamní videa a vyskakovací okna, a zároveň blokuje celou řadu nástrojů pro sledování vašeho chování na webových stránkách. Máte možnost nastavit whitelist, a tak u vybraných webových stránek volitelně reklamní prvky zobrazovat.

Doplněk stahujte zde.

Rozsáhlá internetová encyklopedie nemá zrovna hezký design. Jestliže byste to chtěli změnit a číst ji v líbivějším, potom použijte toto rozšíření. Kombinuje čisté čitelné textové sloupce s integrovaným bočním menu obsahujícím obsah, vylepšenou galerii médií a další užitečné funkce.

Doplněk stahujte zde.

Přináší do Gmailu řadu užitečných funkcí včetně možnosti sledovat, kdy byl vámi odeslaný e-mail otevřen, či ho odeslat v přesně nastavenou hodinu. Služba MailTag je podporována reklamami a obsahuje vodoznak (placená verze nikoliv).

Doplněk stahujte zde.

Do cloudového úložiště Google disk je možné posílat jedním stisknutím screenshoty aktuálně načtených stránek, a to včetně části, která je vidět až po odskrolování. Kromě toho do něj však umí vkládat také obrázky, videa, HTML5 atd. ze stránek, stačí na ně kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat volbu Uložit do Disk Google. Chybí však možnost ukládat třeba soubory, které stahujete.

Doplněk stahujte zde.

Pomůže nejen zkrátit dlouhé a především komplikované internetové odkazy, ale také prověří, zda nejsou podezřelé. Zkrácené odkazy totiž mohou nést riziko v podobě maskování odkazu, který směřuje např. na podvodnou stránku. Tento doplněk zobrazí přesnou adresu před jejím navštívením. V případě, že ho budete používat především pro zkracování, tak poslouží také dobře, protože se snadno ovládá.

Doplněk stahujte zde.

Ocení především uživatelé, kteří používají službu pro vedení seznamu úkolů a využívají přednosti projektového řízení. Formou nové karty vytvoří to-do list s oblíbenými službami. Připojit lze Trello, Asanu, Google Task, iCloud apod., dohromady jich je přes 40. Díky drag and drop lze uspořádat vše potřebné a začít plnit úkoly. Jde o skvělý způsob, jak vidět vše na praktické stránce.

Doplněk stahujte zde.

Do Chromu přidá tlačítko a po jeho stisknutí se všechny karty v daném okně schovají do seznamu. Odtud je můžete znovu otevřít nebo se jich zbavit nadobro. Důležité je, že karta na seznamu nezabírá operační paměť. Schované karty můžete také jedním kliknutím obnovit. Tímto způsobem se lze zbavit nekonečného množství otevřených karet a přitom je třeba třídit podle témat. Jde tedy o jakýsi živý seznam, který se vytváří na jedné stránce.

Doplněk stahujte zde.

Umožní prostřednictvím vašeho mobilu posílat a číst SMS a MMS v počítači. Doplňkem tak zjednodušíte práci na počítači tak, že se již nebude muset natahovat po mobilu a vyťukávat na něm zprávy. Vše pohodlně obstaráte ze svého počítače. Zprávy posílá přes telefon, takže jsou zpoplatněny podle vašeho tarifu. Nechybí ani možnost oznamovat příchozí hovory či vytočit kontakt ze seznamu. Oceňujeme možnost sledovat stav baterie či zálohovat zprávy.

Doplněk stahujte zde.

Chcete omezit surfování na internetu, používání sociálních sítí a stále se vám to nedaří? Potom si nainstalujte tento doplněk. V něm si nadefinujete, kolik minut maximálně máte denně strávit na tom kterém webu, a pokud „kredit“ vyčerpáte v nastaveném součtu, již na něj nebudete moci přistupovat. V nastavení najdete řadu přizpůsobení.

Doplněk stahujte zde.

