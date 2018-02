Od dneška bez agresivních reklam. Chrome začne ty „špatné“ blokovat

Je to zapeklitá situace. Reklamy na webových stránkách jsou pro návštěvníky leckdy velmi otravné, zároveň jsou však často jediným zdrojem příjmů pro provozovatele daného webu. Pokud si uživatel nainstaluje nástroj pro blokování reklam, za konzumaci obsahu tak neplatí - označovat to jako krádež je možná příliš silné, ale rozhodně to vůči poskytovateli obsahu není fér přístup.

Stránky Koalice pro lepší reklamu jsou určené především pro tvůrce reklam. Naleznou tam podrobné rozepsání standardů, i seznam podporujících členů.

Koalice pro lepší reklamu chce situaci řešit kompromisem. Vytvořila soubor pravidel na rozpoznání „špatných reklam“, tedy reklam, které jsou pro návštěvníky stránek nejvíce otravné. Tato pravidla byla v loňském roce zveřejněna a autoři a zadavatelé reklam tak dostali jasné vodítko k tvorbě svých kampaní.

Reklamní filtr, který Google nyní aktivuje v prohlížečích Chrome, se zaměří na blokování právě těch reklam, které podle Koalice pro lepší reklamu nesplňují kritéria pro „dobrou“ reklamu. Návštěvník tak bude provozovatelům stránek s „dobrou“ reklamou prostřednictvím těchto reklam platit za konzumaci obsahu, ale zároveň nebude obtěžován příliš agresivní a otravnou reklamou.

Které to jsou?

Nevhodné typy reklam pro „desktopové“ verze webů.

U desktopových jsou to zejména „vyskakující“ pop-up reklamy, automaticky spouštěné videoreklamy se zvukem, reklamy zobrazené před načtením samotného obsahu webu s odpočtem a velké „lepící“ reklamy, které drží při scrollování stránkou.

Nevhodné typy reklam pro mobilní verze webů.

Pro mobilní verze webových stránek je nevhodných typů reklam definováno více. Dobrá reklama nesmí přesahovat 30 procent plochy zobrazené stránky, nesmí být „blikající“ a nesmí při scrollování zaplnit celou plochu displeje.

Podrobnější představení jednotlivých typů nedobrých reklam najdete na webu organizace (anglicky).

Členem „Koalice pro lepší reklamu“ je například i společnost Microsoft, jsme tedy zvědaví, zda se podobný filtr časem objeví i v prohlížeči EDGE.