Google tajně připravuje cenzurované hledání pro Čínu, tvrdí The Intercept

14:20 , aktualizováno 14:20

Vyhledávání firmy Google je v Číně nedostupné. Nesplňuje totiž požadavky čínské vlády na cenzurování obsahu. Podle nejmenovaných vnitrofiremních zdrojů ovšem Google připravuje vyhledávač, který bude cenzurovaný, a mohl by tak být vpuštěn na čínský trh. Byl by to černý den pro internetovou svobodu, varují kritici.