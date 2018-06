Prehistorický Google Earth. Projděte si vývoj naší planety v 3D mapě

Ian Webster spravuje největší internetovou databázi dinosaurů a v novém projektu Ancient Earth stvořil unikátní 3D mapu, se kterou si můžete projít kontinentální vývoj Země.

„Byl jsem v úžasu, když jsem zjistil, že geologové mají dostatek dat na to, aby zjistili, kde byla současná místa před 750 miliony let. Tak jsem si řekl, že bych mohl přivést k úžasu i všechny ostatní,“ píše Webster s odkazem na stránku GPlates, která slouží k vizualizaci zemské tektoniky.



Planeta se líně točí v černém vesmíru, podobně jako jsme zvyklí z Google Earth. Tentokrát sice nemůžete přibližovat a procházet si ulice nebo hledat zajímavosti, zato se lze pohybovat v čase. A můžete tak zjistit, kde byla Česká republika před miliony let (Webster dodává, že vizualizace není zcela přesná, ale pro orientaci postačuje). Hledat můžete i konkrétní města, po vyzkoušení našla mapa i menší okresní.

Nejhlouběji do minulosti se zde dostanete do sturtského zalednění kryogenu před 750 miliony let, kdy byl povrch Země z ledu a sněhu. O příslušném období, ve kterém se nacházíte, si vždy můžete přečíst v levém dolním rohu. Na časové ose pak můžete skákat podle časového období (v horním panelu nebo šipkami) nebo podle milníků, jako jsou první rostliny či první primáti (vpravo nahoře).

Zajímavým prvkem jsou hraniční linie současných států. Pokud tedy kontinenty či jednotlivé země poznáte, můžete si od rozpadu Pangey proklikávat, kudy po planetě putovaly, s kým se rozpojovaly či koho opustily. V možnostech nechybí ani vymazání mraků či zastavení rotace.

Na řadu dalších Webstrových projektů se můžete podívat zde.