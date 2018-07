Gmail nechává vývojáře pročítat emaily uživatelů. Jak tomu zabránit?

Google loni slíbil, že přestane monitorovat emaily uživatelů za účelem cílené reklamy. Zda tak učinil, nevíme s jistotou. Kauza pomalu vyšuměla, ale opět ji oživil pondělní text ve Wall Street Journal.

Stovky vývojářů třetích stran brouzdají emailovými schránkami Gmailu. Sám Google s tím oficiálně skončil, emaily však nechává monitorovat cizí aplikace.



Od Gmailu to není nůž do zad uživatelů. Aby měli vývojáři a aplikace do schránky přístup, musí k tomu mít vaše explicitní svolení. Až poté se mohou dívat na seznam kontaktů a pročítat celé zprávy. Google se brání tím, že uživatelé jednak musí s prohlížením souhlasit a třetí strany procházejí verifikačním procesem tak, aby šlo o důvěryhodné subjekty, které získaná data nebudou zneužívat:

Identita aplikace musí jasně zřejmá.



V podmínkách se přiznává k tomu, že bude monitorovat data.

Musí mít odůvodnění získat data, která vyžaduje.



Jak Wall Street Journal ovšem píše, andílci to vždy nejsou. Jako příklad zmiňuje firmu Return Path Inc., která shromažďuje data zhruba dvou milionů uživatelů s cílem cíleného marketingu. Nutno podotknout, že Google v tom není sám, firma využívá i emailové schránky Microsoftu nebo Yahoo.

Do schránky mají pochopitelně přístup i zaměstnanci Googlu. Pro Wall Street Journal Google uvedl, že se do emailů dívá jen s výhradním svolením uživatele. Dodal však, že tak činí i kvůli „bezpečnostním účelům, jako zneužívání nebo bugy“.

Zkontrolovat si, jaké aplikace mají přístup do vaší schránky nebo jiných údajů, můžete zde. V přehledu zjistíte, které aplikace mohou číst některé z vašich informaci a přístup jim můžete odebrat. Pokud se vám některá firma nezdá nebo nelíbí, které informace vzhledem k své povaze shromažďuje, můžete informovat Google zde.