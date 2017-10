Nový reproduktor Google je jako koblížek. Notebook to umí s perem

Nový Google Home není větší než kobliha a za necelých 50 amerických dolarů zastane většinu práce svého většího bratříčka. Informace o něm unikly již dříve, ale představení se dočkal až v úterý.

Google jej připravil jako přímého konkurenta pro asistenta Amazon Echo Dot, který má podobné rozměry a tvarem připomíná hokejový puk.

Je jasné, že tak malé zařízení nemůže mít dostatečný zvukový výkon, ale to podle představitelů Googlu nevadí. Prostě jej přes Chromecast bezdrátově připojíte k většímu zařízení.

Novinka bude k dispozici 19. října ve třech barevných provedeních s textilním povrchem za 49 amerických dolarů, což je o něco méně než konkurenční Echo.

Google Max

Vedle malého chytrého reproduktoru Google představil i velkého bratříčka s označením Max. Ten se naopak za svůj zvuk stydět nemusí. Je to poměrně velký reproduktor, který může konkurovat například HomePodu od Applu. Uživatel jej může postavit na výšku či na šířku nebo kombinovat s druhým takovým pro lepší stereoreprodukci.

Firma jej vedle klasických chytrých funkcí spojených s asistentem Google Now vybavila i systémem Smart sound, který dokáže zvuk upravit tak, aby se „vešel“ do místnosti. Jinými slovy zanalyzuje zvuk a upraví jej podle prostoru v němž se nachází, aby nedocházelo k jeho zhoršení, třeba když je reproduktor blízko zdi. Zvládne také reagovat na okolní hluk a podle toho upravit i hlasitost.

Reproduktor je vybaven dvěma basovými reproduktory s průměrem 4,5 palce a dvěma výškovými. Mikrofon pro hlasové ovládání má slyšet příkazy i přes hlasitou reprodukci. K dispozici je dotykové ovládání, podpora Bluetooth a Google Cast. Reproduktor je vybaven i 3,5mm audio jackem.

Aktuální nabídka produktů Google Home.

Google bude prodávat Home Max v prosinci ve dvou barevných provedeních za 399 amerických dolarů, přičemž v ceně je roční předplatné YouTube Music.

Pixel Buds

Tím však všechny zvukové novinky Google nekončí. Firma představila svoje vůbec první bezdrátová sluchátka s označením Pixel Buds. Ty jsou na rozdíl od konkurenčních sluchátek Apple Airpod spojeny tenkou šňůrkou, kterou si uživatel může dát za krk a má větší šanci, že je neztratí. Sluchátka nejsou typu in-ear, takže je v uchu musíte fixovat částí šňůrky.

Jinak jsou tato sluchátka vybavena vším, co byste od takového zařízení čekali. Bluetooh, dotykovým ovládáním, i baterií a mikrofonem zabudovanými přímo ve sluchátkách. Podle výrobce vydrží na jedno nabití až pět hodin, pak je může uživatel vložit do malého pouzdra, kde se mohou nabít. Toto pouzdro má i vlastní baterii, která umožní až čtyřikrát dobít sluchátka, pokud není přístup ke zdroji elektrické energie.

Sluchátka se mají dostat na trh v listopadu za 159 USD.

Pixelbook

Google po dlouhé době ukázal notebook s operačním systémem Chrome OS, který co do výbavy a provedení patří do vyšší třídy přenosných počítačů. Samozřejmě si to nechá i zaplatit. Za model s čipem Intel Core I7, 16 GB operační paměti RAM a 512GB SSD diskem chce Google necelých 1 650 amerických dolarů. Pokud se zájemce spokojí s nejnižším modelem s čipem i5, 8 GB RAM a 128 SSD, pak zaplatí necelých tisíc dolarů. Je zajímavé, že při těchto konfiguracích nepotřebuje aktivní větráček.

Za své peníze dostane přístroj s 12,3 palcovým dotykovým displejem s rozlišením 2 400 × 1600 pixelů, s lehce více než jednocentimetrovou tloušťkou, 29cm šířkou a 22cm délkou, při celkové hmotnosti 1,11 kg.

Novinka pracuje s 41Wh baterií, která by ji měla udržet v chodu zhruba 10 hodin. Připojit další přístroje lze přes dva USB-C konektory nebo Bluetooth 4.2. Sluchátka s mikrofonem pak přes klasický audio jack.

Přední kamerka má rozlišení 720p a k chatování pak můžete využít i čtyři integrované mikrofony a dva reproduktory.

Pixelbook je konvertibilní v tom smyslu, že jej lze obrátit podobně jako Lenovo Yogu a používat jako tablet. Poprvé dostává Pixel podporu digitálního pera, které dokáže detekovat přítlak a náklon, reakční doba je 10 milisekund. Pero disponuje tlačítkem pro aktivaci Google Asistenta, stejné má i Pixelbook. Zatímco u pera vám asistent vyhledá to, co jste zakroužkovali u chromebooku pracuje s tím, co máte právě na obrazovce.

Clips

Poslední úterní hardwarovou novinkou, pokud nepočítáme mobilní telefon, o němž se dočtete na Mobil.iDNES.cz, je kamerka. Jmenuje se Google Clips a slouží jako chytrý foto a videozáznamníček. Google novinku prezentuje jako chytrou kamerku, která zachytí všechny důležité okamžiky vaší rodiny.

Lehká 60,5gramová kamerka s 16GB interní pamětí, 130° záběrem a světelností f2,4 je určena na záběry na malou vzdálenost. Na jedno nabití vydrží snímat až tři hodiny. Přístroj nemá mikrofon a vedle fotografií zvládne pořizovat krátké videoklipy rychlostí 15 snímků za sekundu.

Hlavní přednost kamerky tkví v automatickém snímání okolí za využití umělé inteligence Moment IQ. Vy prostě naučíte přístroj, na co se má zaměřit a on následně pořizuje třeba záběry úsměvů vašeho dítěte nebo her vašeho mazlíčka. Musíte ale být smířeni s tím, že budete mít doma přístroj, který sleduje okolí a čeká na zajímavé záběry, byť nejsou žádné automaticky posílané do cloudu a umělá inteligence je zabudovaná do kamerky.

Uvedení přístroje zatím není pevně stanoveno, ale cena by se měla pohybovat kolem 250 USD, což není málo.