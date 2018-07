S Google mapami rychleji. Nehody a zácpy budete moci potvrdit

Google vlastní chytlavou navigaci Waze už šestým rokem, ale až nyní využije ve svých mapách jednu z jejích největších přednostní: uživatelská hlášení. Alespoň v omezeném rozsahu, tedy při potvrzování nehod.

Waze funguje díky řidičům, kteří do aplikace posílají data o všem, co by mohlo zajímat ostatní: od nehod přes schované policisty po ceny benzinu. Informace dodávají i samotnou jízdou, která informuje ostatní o průjezdnosti úseku.

Všechna tato data zůstávají výsadou Wazu. Google mapy se ovšem inspirují spoluprací komunity řidičů a při průjezdu kolem hlášené kolony či nehody se vás aplikace zeptá, zda je stále aktivní a blokuje provoz. Uživatelé si rozšíření všimli koncem června, Google to potvrdil serveru The Verge s tím, že skrytě běží již několik měsíců.

Waze i Google mapy jsou navigace a byť jsou obě vlastněny Alphabetem, jsou si lehce konkurencí. Kdo zná obě, využívá k řízení spíše Waze, zatímco pro plánování trasy nebo cestování jiným prostředkem než autem uživatelé spíše sáhnou po Google mapách. V těch najdete i informace o podnicích a mnohdy i hromadné dopravě.

Velká slabina Wazu, hlasové zadávání, zatím zůstává bez aktualizace. Ale i tak je díky velkému množství dat od řidičů nepravděpodobné, že by uživatelé díky tomuto rozšíření hromadně přešli ke Google mapám.