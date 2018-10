Google odstoupil ze soutěže pro Pentagon, jak si přáli zaměstnanci

Google podle serveru Financial Times (placený přístup) oznámil, že se odhlašuje z výběrového řízení na provoz cloudových služeb pod názvem Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) pro Pentagon. Ve hře byl kontrakt v hodnotě deseti miliard dolarů (225 miliard korun). Jako jeden z hlavních důvodů firma uvedla etické pochybnosti o takové spolupráci, které vyjádřili někteří zaměstnanci.

Podobné protesty provázely i projekt Maven, který má za úkol analýzu záběrů z armádních dronů. Tehdy přes několik tisíc zaměstnanců podepsalo dopis, ve kterém žádají odstoupení od zakázky. Desítky z nich podaly výpověď.

„Chtěl bych zdůraznit, že sice nebudeme vyvíjet umělou inteligenci do zbraní, ale budeme nadále spolupracovat s armádou a vládami na jiných projektech,“ uzavřel tehdy spor Sundar Pichai, šéf společnosti Alphabet, pod kterou Google spadá. Možná i proto, že se do projektu již zapojily desítky firem a Google byl jednou z nich a jeho odstoupení by mohlo vývoj ohrozit.

Nyní se firma ani nepokouší ucházet o novou zakázku. Favoritem řízení je konkurenční Amazon, kterému Google svým rozhodnutím uvolnil cestu. Americké ministerstvo obrany má vyhlásit vítěze výběrového řízení 12. října. Přihlásily se do něj rovněž firmy Microsoft a Oracle. Kongres by měl rozhodnutí potvrdit 14. listopadu.

Firma, jíž by úřad svěřil svá digitální data, by si přitom posléze snáze získala důvěru jiných velkých společností. Google přesto dospěl k závěru, že smlouva by mohla být v rozporu s jeho firemními hodnotami.

Do sporu se zaměstnanci se společnost dostala i v létě kvůli utajovanému projektu na cenzurovanou verzi svého vyhledávače pro Čínu. Na protest ji tehdy opustili někteří vedoucí pracovníci.

Nadnárodní společnosti v Silicon Valley čím dál častěji čelí nepokojům přímo v řadách svých zaměstnanců. Pracovníkům firem jako jsou Microsoft, Google či Amazon se nelíbí etické principy jejich zaměstnavatelů.