Google ruší svůj zkracovač Goo.gl. Staré odkazy ale zůstanou funkční

Zkracovací služba goo.gl vznikla v roce 2009 a získala si uživatele především tím, že za ní stála velká firma. Nabídla také některé doplňkové funkce, například provázání s mapami Google nebo snadno použitelné statistiky.

Nyní Google na svém blogu oznámil, že službu postupně ukončí. Nejprve v půlce dubna 2018 znemožní vytváření nových odkazů nepřihlášeným a novým uživatelům. Stávající uživatelé budou moci službu používat až do března 2019, kdy skončí i pro ně.

Všechny zkrácené odkazy ovšem i nadále budou plnit svou roli a povedou na původní uživatelem zvolené místo určení. To je poměrně důležité, kdyby totiž odkazy přestaly fungovat, mohlo by to celkem nepříjemně ovlivnit použitelnost stránek po celém webu.

Google nabízí vývojářům, kteří integrovali goo.gl zkracovač do svých produktů, API pro dynamické odkazy Firebase. Uživatelům jsou samozřejmě dispozici i konkurenční služby, nejznámnější je bit.ly a ow.ly.