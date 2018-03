Sem nechoďte, jinak už dnes nic neuděláte. Google spustil Sound Maker

Google Sound Maker je velmi jednoduchý hudební sekvencer. Google novinku spustil v rámci hudebního měsíce na amerických školách (Music In Our Schools Month).

V Sound Makeru vytvoří nějakou tu melodii každý. Je to klasický i když značně zjednodušený nástroj, který je běžně součástí i profesionálnějších programů na tvorbu a úpravu hudby typu Acid Machine, atd. Připojit lze i mikrofon a Google nahraný zpěv převede do „not". Výsledek si můžete uložit jako odkaz a samozřejmě jej kamkoliv nasdílet.

Co bod, to tón vybraného nástroje (klávesy, marimba, housle, atd.) a případně úder na bicí či perkuse. Melodii si doslova nakreslíte. Vypadat to pak může například takto:

Další nástroje z experimentální platformy Chrome Music Lab si můžete vyzkoušet zde.