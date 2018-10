Grafika snů: podrobné srovnání RTX 2080 s GTX 1080Ti

Samotné počítačové komponenty na Technetu testujeme jen zcela výjimečně. Ale na novou řadu grafických karet RTX 20XX od Nvidie se čekalo poměrně nedočkavě - kombinace rostoucí obliby počítačových her, zvyšující se použitelnost i dostupnost virtuální reality a v neposlední řadě využívání výkonných grafických jader k těžení kryptoměn udělalo z grafických karet horké zboží. Jaká je tedy novinka od Nvidie?

Co a na čem jsme testovali

K testu jsme proto vzali kartu MSI GeForce RTX2080 Gaming X Trio s 8 GB GDDR6 videopaměti taktované na 7 GHz a grafickým procesorem Turing GeForce RTX2080 na frekvenci 1,5 GHz.

Pro názornější představu o výsledcích jsme se rozhodli kartu porovnat s předchozí generací GeForce. Ačkoli by se nabízelo srovnání s adekvátně zařazeným modelem GTX1080, zvolili jsme tu nejvýkonnější verzi z předchozí generace, GTX1080 Ti. Zejména proto, že obě karty si jsou cenově poměrně podobné, GTX1080 Ti se prodává za 20 až 22 tisíc korun, RTX2080 za 22 až 26 tisíc korun. Přímý předchůdce, slabší GTX1080 (tj. bez „Ti“), lze koupit za zhruba 16 tisíc, takže bychom srovnávali dvě různé kategorie. Zároveň, RTX2080Ti nebyla v době zahájení testu k dispozici. Souputníkem se tak stala karta Asus ROG Strix Gaming GeForce GTX 1080Ti s 11GB GDDR5X operační paměti taktované na 11 GHz, grafickým procesorem Pascal GeForce GTX1080TI na frekvenci 1,4 GHz.

Testovací počítač Alza GameBox s monitorem Acer Predator X27 a herní klávesnicí a myší Logitech.

Testovací sestavu, ve které se během testu obě karty střídaly, nám zapůjčil internetový obchod Alza. Sestava Alza BattleBox GTX1080Ti je postavena na motherboardu Asus STRIX Z370-F Gaming, výpočetní sílu zajišťuje procesor Intel Core i7-8700K taktovaný na frekvenci 4,7 GHz, jehož odpadní teplo odvádí vodní chladič NZXT Kraken X52. Systém má k dispozici 32 GB operační paměti DDR4 G.Skill Trident Z RGB taktované na frekvenci 3,2 GHz. Jako systémový disk slouží 500GB SSD Samsung 960 EVO, další data lze uložit na pevný disk WD Red s kapacitou 3 TB. O zásobování elektrickou energií se staral zdroj Seasonic Focus Plus 850 Gold. A když už jsme se „rozšoupli“, do výstupů grafických karet jsme připojili jeden ze dvou nejlepších herních monitorů na trhu, Acer Predator X27 s rozlišením 4K, zobrazovací frekvencí 144 Hz a systémem G-Sync HDR. Periferie jsme vybrali z herní řady.značky Logitech. Konkrétně to byla klávesnice G910 a myš G903.



Testování probíhalo s operačním systémem Windows 10 Home, posledním dostupným BIOSem i aktuálními ovladači všech komponent.



Kdo s koho: GTX 1080Ti versus RTX 2080

Začali jsme oblíbeným benchmarkem, novým 3DMark v2. Pro začátek hned tím nejnáročnějším DirextX 12 testem, TimeSpy Extreme.

Time Spy Extreme GTX 1080TI RTX 2080 4 278 bodů (lepší než 60 % všech výsledků) 4 743 bodů (lepší než 80 % všech výsledků)

Rozdíl mezi kartami je 10,9 % ve prospěch RTX 2080, což naznačuje, že nižší verze nové generace je ve hrách s náročnou DX12 grafikou výkonově výše, než vyšší verze generace předchozí. V absolutním žebříčku hodnocení 3D Mark v2 poskočila novinka o 20 % nad předchůdce.

Méně náročná verze testu s renderováním nikoli ve 4K, ale QHD rozlišení, TimeSpy, dopadl nepřekvapivě stejně.

Time Spy GTX 1080TI RTX 2080 9 209 bodů (lepší než 92 % všech výsledků) 10 215 bodů (lepší než 95 % všech výsledků)

Rozdíl činí 10,9 % ve prospěch novinky, pročež rozdíl v žebříčku výsledků testu jsou 3 %. Výsledek RTX2080 je lepší než 95 % všech výsledků testu.

Za zmínku stojí i výsledek nejnáročnějšího DirectX 11 testu ze sady 3DMark v2, FireStrike Ultra. Ten totiž dopadl jinak, než jsme čekali.

Fire Strike Ultra GTX 1080TI RTX 2080 6 791 bodů (lepší než 77 % všech výsledků) 6 571 bodů (lepší než 77 % všech výsledků)

V tomto testu o chlup, přesněji o 3,3 %, zvítězila starší GTX1080Ti. V reálném provozu bude rozdíl zanedbatelný, obě grafiky předvedly v tomto DX 11 testu prakticky shodný výkon. A nejen v něm.

Podobně to dopadlo v testu Unigine Superposition.

Unigine Superposition GTX 1080TI RTX 2080 8 991 bodů - DirectX 8 951 bodů - DirectX 8 203 bodů - OpenGL 8 068 bodů - OpenGL

V prvním testu systém využívá Direct X 11 a nová karta v v něm má nepatrně nižší výkon než karta starší. Rozdíl 0,5 % ovšem považujeme za zcela zanedbatelný, respektive na hranici chyby měření. I případě OpenGL je vítězství na straně starší karty, ale opět zanedbatelnou měrou 1,7 %.

A ještě jeden test výkonu při vykreslování 3D prostředí, OpenGL test CineBench R15 od Maxonu.



Cinebench R15 - Open GL test GTX 1080TI RTX 2080 144,45 fps 143,59 fps

Výsledek se nemění, GTX1080Ti je v OpenGL výpočtech „o fous“ rychlejší než testovaná novinka, ale rozdíl je tak malý, že výsledky můžeme označit za srovnatelné.

Hry

Vyzkoušeli jsme i benchmarky reálných her, například zbrusu nové závody a famózní grafikou.

Forza Horizon 4 Benchmark GTX 1080TI RTX 2080 206 fps (simuace prostoru), 165 fps (vykreslování procesoru), 76 fps (procesor), 76 ms (latence) - vždy průměrné hodnoty 220 fps (simulace prostoru), 176 fps (vykreslování procesoru), 85,4 fps (procesor), 71 ms (latence) - vždy průměrné hodnoty



Zahráli jsme si i Shadow of Tomb Raider, bohužel nebylo možné vyzkoušet RayTracing, o čemž si povíme o něco dále. Vyzkoušeli jsme ale herní benchmark, proběhl ve 4K rozlišení.

Shadow of Tomb Raider Benchmark GTX 1080TI RTX 2080 42 fps (průměrné) 44 fps (průměrné)

Rozdíl je sice ve prospěch nové RTX 2080, není však nijak zásadní.

Virtuální realita

Zajímavější výsledky nová karta ukázala v testech vykreslování obrazu pro virtuální realitu v testu VR Mark.

Základní test Orange Room ukáže, zda je počítač a jeho grafický systém schopen splnit doporučené výkonové požadavky pro provoz VR headsetů HTC Vive a Oculus Rift.

VR Mark - Orange Room GTX 1080TI RTX 2080 10 366 bodů (lepší než 93 % všech výsledků) 10 296 bodů (lepší než 93 % všech výsledků)

„VR ready“ počítač, který splní požadavky pro oba headsety musí dosáhnout 5 000 bodů. S oběma testovanými kartami jsme dosáhli na více než dvojnásobek bodů.

Náročnější test se jmenuje Cyan Room, využívá DirectX 12 a vykreslovány jsou velké komplexní scény s mnoha efekty.

VR Mark - Cyan Room GTX 1080TI RTX 2080 8 233 bodů (lepší než 77 % všech výsledků) 11 146 bodů (lepší než 97 % všech výsledků)

Zde se naplno ukázal výkonový náskok nové karty v DX12 testech, protože je to první herní grafická karta Nvidie s podporou tohoto formátu. Výsledek RTX 2080 je o 35 % vyšší, než GTX 1080Ti. A 97 % uživateli provedených testů mělo nižší výsledek.

Nejnáročnějším testem z VR Mark benchmarku je Blue Room, který je určen pro „hardware budoucnosti“, scény jsou renderované v rozlišení 5K a obsahují hodně efektů s volumetrickým osvětlením.

VR Mark - Blue Room GTX 1080TI RTX 2080 2 875 bodů (lepší než 74 % všech výsledků) 3 559 bodů (lepší než 96 % všech výsledků)

Výsledek RTX 2080 je sice výborný, o 24 % vyšší než u GTX 1080Ti a zároveň vyšší než u 96 % provedených testů, ale důležité je, že ani RTX 2080 nenabídla výkon dostatečný pro plynulý běh virtuální reality na špičkových 5K headsetech - UL (dříve Futuremark, výrobce benchmarku) určil jako cílovou snímkovou frekvenci 109 fps, ale systém při testu zvládal vykreslovat s průměrnou rychlostí 77,59 fps.

Pro VR aplikace nabízí RTX 2080 výrazný nárůst výkonu oproti GTX 1080Ti, ale pro hraní na špičkových 5K VR headsetech bude i tak lepší počkat (a našetřit) na top model RTX 2080 Ti, který by měl nabídnout ještě o poznání vyšší výkon.



Video

Grafické karty se však využívají i pro jiné než přímo grafické výpočty - například kódování videa, které zpravidla zvládne mnohem rychleji než hlavní procesor počítače. Vyzkoušeli jsme proto i převod videa z Blu-ray disku (1080p, h.264, průměrný bitrate 31 Mbit/s) do .mp4 videosouboru (1080p, h.265, bitrate 4 Mbit/s) pomocí NVENC kodéru společnosti NVIDIA.

NVENC - komprese 68 minut Blu-ray videa do h.265 GTX 1080TI RTX 2080 382 sekund, prům. rychlost 10,8X 439 sekund, prům. rychlost 9,4X

Při kódování videa je o něco rychlejší starší model GTX 1080Ti, ale to není nijak překvapivé, pokud se blíže podíváme na specifikaci obou karet.

Špičková verze GTX 1080Ti je osazena 3 584 CUDA jádry, zatímco nový základnější model RTX 2080 má „jen“ 2 944 CUDA jader. Ačkoli i tato jádra jsou v architektuře Turing výkonnější než u starší architektury Pascal, je jich významně méně a na výkonu se to odráží. Špičková RTX 2080Ti bude mít 4352 CUDA jader, bude tedy o hodně výkonnější než GTX 1080Ti. Nové kartě v tomto případě nepomohla nová generace paměti GDDR 6.

Spotřeba a teplota

Obě karty se ke zdroji připojují dvojicí 8-pin napájecích konektorů a jak se ukázalo, z hlediska spotřeby energie a vyzařování tepla jsou na tom velice podobně.

Time Spy

GTX 1080TI

RTX 2080 max. příkon 268 W 264 W max. teplota 67 °C 71°C

Upozorňujeme, že jsme karty nijak nepřetaktovávali, přičemž zejména RTX 2080 možnosti uživatelského zvýšení výkonu nabízí. Spotřeba i teplota pak porostou, je tedy dobré nepodcenit zatížitelnost zdroje a odvětrávání skříně.

RayTracing jsme vyzkoušet nemohli

Jedním z velkých lákadel RTX2080 je podpora RayTracingu, tedy vykreslování světla a stínů způsobem, jehož výsledek může být oproti konvenčním způsobům neobyčejně přirozený a efektní. Z hlediska realističnosti obrazu her má jít o revoluční technologii. Problém je, že jej v době testu nebylo na čem vyzkoušet.

Zaprvé, hry využívající RayTracing zatím na trhu nejsou. Shadow Of The Tomb Raider sice bude jednou z prvních her s implementovaným RT, ale ve vydané verzi tato funkce zatím není. Čeká se na aktualizaci, která jej přinese.

Za druhé, dema od Nvidie by byla na vyzkoušení jasná volba, ale problém je, že Nvidia podmiňuje stažení dem podpisem velmi všeobecné generální dohody o mlčenlivosti (NDA) s pětiletou platností. A to si jednak nemůžeme jako nezávislí novináři dovolit a ani nám to nebylo právním oddělením doporučeno.

Za třetí, demo připravovanému benchmarku 3D Mark s RT. Ten jsme díky dlouhodobé spolupráci se společností Futuremark (dnes UL) získali, avšak současně s Windows 2018 October Update se změnila systémová komponenta pro RayTracing ve Windows a demo benchmarku přestalo fungovat. Oprava do ukončení našich testů nevznikla, takže jsme měli v tomto ohledu smůlu.

Závěr

Nová Nvidia GeForce RTX 2080 nabízí ve většině testů podobný, nebo vyšší výkon než předchozí top model GTX 1080Ti. Ve hrách s DirectX12 nabídla výkon výrazněji vyšší a v testech pro virtuální realitu podstatně vyšší než starší model. Tam, kde pracují hlavně CUDA jádra, na předchozí vlajkovou loď ztrácí. Silným argumentem pro novou kartu může být podpora RayTracingu.