USA obsadily Haiti, aby omezily vliv Německa v Karibiku

Před 100 lety vyhlásil ostrovní stát Haiti válku Německu. Bylo to až na sklonku 1. světové války, kdy se do konfliktu vložily Spojené státy americké. Haiti však v té době zdaleka nebylo samostatným státem. O tři roky dříve rozhodl americký prezident Wilson, že americká armáda podnikne do země vojenskou intervenci. Stačilo jí k tomu něco málo přes tři stovky mariňáků.