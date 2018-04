Vinylové desky s HD zvukem by měly přijít na trh v roce 2019

Deska jako taková se od té dnešní nebude fyzicky téměř nijak lišit, a proto ji bude možné přehrát na běžném gramofonu. Nový bude způsob její výroby.

V současnosti se lisovací matrice nejčastěji vyrábí takzvanou metodou DMM, Direct Metal Mastering. Při té je drážka se zvukovou stopou vyřezána diamantovým nožem do měděné desky, ze které se pak galvanickým nanesením niklu cestou vytvoří negativní forma, ze které se vinylové desky lisují.

Software a laser

Drážku u High Definition Vinyl nevytvoří diamantový nůž, ale software v počítači. Ten vypočítá trojrozměrnou topografickou mapu, která je poté lasery vyřezána do matrice, ze které jsou desky lisovány. Optimalizací v CAD systému lze například velmi přesně měnit rozteč drážek podle aktuální dynamiky záznamu (což se do jisté míry dělalo i u DMM), nebo například optimalizovat záznam pro přehrávání konkrétní přenoskou - pokud by o takovou věc měl někdo zájem.

Díky velice přesnému vyřezání drážky a odbourání některých limitů mechanické tvorby drážky v reálném čase na rotující podklad, bude mít podle tvůrců záznam výrazně vyšší zvukovou kvalitu - širší frekvenční rozsah, lepší dynamiku a díky možné vyšší možné hustotě drážek až o třicet procent delší hrací čas.

Do vývoje a testování již startup Rebeat Innovation investoval již 4,8 milionu dolarů. První testovací desky by měly do lisoven odejít během září tohoto roku, na trhu by se měly první takto lisovaná alba objevit v létě 2019.

Více informací se dočtete v dokumentu v systému Evropského patentového úřadu (anglicky).

Historicky nejde o první pokus o využití laseru k výrobě i přehrávání vinylových desek a žádný se nesetkal s větším úspěchem. Jsme tedy zvědaví, jak se to povede tentokrát.

Jisté ale je, že slibovaný nárůst kvality - pokud vše vyjde podle představ tvůrce - poznají zejména majitelé velmi kvalitních gramofonů. S plastovým gramofonem za pět tisíc nebude žádný nárůst kvality oproti běžným deskám patrný.