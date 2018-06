Pantografy pomalu končí, přinesly vyšší rychlost i nevyužitou rekuperaci

Emilky byly vyrobeny ve dvou sériích Zní to neuvěřitelně, ale první jednotky řady EM 475.1, později značené jako 451, se na kolejích objevily v létě 1964. Nakonec ve Studénce vyrobili 51 dopravních jednotek první série. V druhé polovině šedesátých let bylo objednáno 11 jednotek EM 475.2 (druhá série), které byly s první téměř shodné. Pantografy druhé série byly dodány v letech 1972 až 1973. Byly nasazeny na nově elektrifikované trati Praha – Benešov. Zpočátku je nebylo možné spojovat s jednotkami EM 475.1, zejména kvůli vyššímu tlaku v hlavních vzduchojemech, které se při spojení propojují (10 vs. 8 bar).

Později byly jednotky upraveny a s jednotkami EM 475.1 se spojovaly bez omezení. S menšími úpravami byly někdy provozovány i jednotky zkombinované z vozidel obou sérií.