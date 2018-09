Hrátky s kamerou. Webkamera jako hlídač majetku a osob

Jedna z nejlepších zdarma dostupných aplikací pro vysílání videa pomocí připojené kamery k PC v reálném čase na internet. Navíc ho volitelně dokáže ukládat na lokální úložiště, a to třeba i na NAS. Má vlastní webserver, funkce pro detekci pohybu, možnost nahrávat záznamy na FTP a využít lze i časový plánovač.



Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,6 MB).

Pomůže ohlídat majetek, ale dění před kamerou také zaznamenávat (jak obraz, tak i zvuk). Do programu lze připojit více kamer a mikrofonů, záznamy ukládá do AVI, FLV souborů, posílá SMS, má vzdálenou správu atd. V případě podezření o napadení máte možnost se přes internet podívat, co se před kamerou děje, anebo si poslechnout zvuky zaznamenávané mikrofonem (nejprve si musíte založit na stránkách programu svůj účet). K dispozici jsou i aplikace pro mobilní zařízení.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (30 MB).

Bezplatný software kamerový systém s možností vysílat na internetu live neobsahuje zbytečné funkce. Dobře se s ním pracuje, je univerzální, aby vyhovoval všem bezpečnostním potřebám. Má funkci pro detekci pohybu – události jsou prezentovány v animovaných náhledech na webovém rozhraní. Umožňuje záznam ukládat a nahrávat na různá datová úložiště jako FTP atd. Nechybí mu integrovaný webový server a běží jako služba. Podporuje neomezený počet WDM, DV a síťových kamer.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (17 MB).

Rekordér umožňující zachytávat snímky z kamery (nebo jiného zdroje videosignálu) a automaticky ukládat do zadané složky. Má detekci pohybu, nastavit lze ukládání po sekundách, monitorovat ho lze vzdáleně, z videa pořizovat snímky atd. Problémy mu nečiní ani připojení k digitálnímu fotoaparátu a ten využít jako zdroj pro snímání.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,1 MB).

Kromě živého vysílání na internetu zprostředkuje i jeho záznam. Automaticky zpracovává audio i videokompresi. Není složitý na ovládání, stačí nastavit kvalitu multimédií a vše ostatní obstará program sám. Například vygeneruje webovou stránku pro vzdálené sledování. Nemá však časový plánovač.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Program k vysílání na internetu. Stačí ho spustit a následně pravým tlačítkem myši kliknout na okno s vysíláním, vybrat volbu Settings a potom FTP. Zobrazí se okno, kde je zapotřebí zadat několik údajů o FTP. Pak již stačí vyplnit přihlašovací údaje na webové stránky, to je vše.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (292 KB).

Nejen pro pobavení či zpestření při videohovoru, ale třeba i při točení videoblogu můžete pořizované záběry doplnit o vizuální a další efekty. Navíc zpřístupní webkameru v systému i více aplikacím najednou. Na pozadí tak lze přidat vybranou fotografii, přehrávat videostopu (např. film), nebo streamovat pracovní plochu. Nabízí celou řadu efektů, které umožní přidat doplňky obličeje (karikaturu očí, brýle, vousy, čepice atd.), vybírat lze i dynamické animace (požár, sníh), a nastavovat další efekty.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (61 MB).

Balík obsahující sadu programů pro živé vysílání na internetu (HTTP server, podpora FTP atd.). Pracuje i s IP kamerami. Může běžet jako služba Windows (jen placená verze), obsahuje funkce pro detekci pohybu, vkládá čas do snímků apod. Verze zdarma má několik funkčních omezení, například živé vysílání pouze po dobu 5 min.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,5 MB).

Zprostředkuje jakési dohledové centrum. Jako zdroj pro sledování lze použít jak IP kameru, tak tu připojenou pomocí USB portu. V současné době podporuje více jak 2 000 různých kamer od předních výrobců. Při nastavování stačí vybrat výrobce kamery, typ a zadat, zda je připojena USB či ethernetem. Najednou lze sledovat až čtyři kamery současně. Video ukládá pouze placená verze.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (19 MB).

Kamerový systém archivující pořízené záběry a umožňující je kdykoliv zpřístupnit k pozdějšímu použití. Dokáže monitorovat a zaznamenávat obraz až ze 100 kamer najednou. Automaticky organizuje zachycené záběry.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (25 MB).