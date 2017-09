Hloupá chyba v Internet Exploreru: stránka ví, co píšete a kam odcházíte

Myslíte si, že prohlížeč má sloužit k zobrazování webových stránek, a webové stránky by tedy neměly mít přístup k tomu, co píšete jinam, než na tyto stránky? Vývojáři Internet Exploreru bohužel uživatele před zvědavými skriptíky tak docela neochránili. Bezpečnostní výzkumník Manuel Cabellero ukázal, jak lze v Internet Exploreru odchytit to, co uživatel píše do adresního řádku.

Můžete si to vyzkoušet - ukázka zranitelnosti funguje ve všech verzích Internet Exploreru, včetně té nejnovější, jedenácté verze. Zkuste jít na tuto stránku a poté napište do adresního řádku jinou adresu, například pokus.cz. Stiskněte Enter.

Bezpečnostní zranitelnost Internet Exploreru spočívá v odposlechnutí adresního řádku

Nejenže se nedostanete na požadovanou doménu, ale stránka navíc přesně ví, kam jste chtěli jít. Zranitelnost zneužívá chyb v implementaci tzv. kompatibilního zobrazení, které mělo sloužit pro zjednodušení přechodu na nové verze Internet Exploreru. Caballero vlastně podstrčí prohlížeči více „oken“, a stránka tak může odhalit, kam uživatel odchází. Útočník by tak například mohl podstrčit jinou verzi stránky a odchytit pak citlivá data. Nebo může útočník jen sbírat data o tom, kam uživatel směřuje.

Caballero nekontaktoval Microsoft před tím, než informace o chybě publikoval, což je poměrně neobvyklý postup, zvláště u výzkumníka, který v minulosti odhalil několik dalších chyb (některé z nich už Microsoft opravil)..

Oprava v současné době neexistuje a chyba je snadno implementovatelná. Doporučujeme proto nepoužívat Internet Explorer na stránkách, kterým nemůžete bezvýhradně důvěřovat. Chybu totiž může využít nejen stránka, na které se právě nacházíte, ale i jakákoli vložená komponenta. Chyba sice sama o sobě nevede k výraznému ohrožení, v kombinaci s dalším útokem ovšem může být nebezpečná.