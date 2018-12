Boj o 1. místo: Amazon na chvíli překonal Microsoft, ten před tím Apple

Nejhodnotnějšími firmami Spojených států nejsou ropní giganti ani velké finanční domy, ale technologické společnosti. Alespoň podle jejich tržní kapitalizace na burze. To je součet aktuální hodnoty všech akcií a tak je jasné, že se tato hodnota neustále mění.

To, že nejhodnotnějšími firmami USA jsou technologické společnosti, jsme již nějaký ten pátek zvyklí.

Microsoft se největší americkou firmou podle tržní kapitalizace stal již v roce 1998. Tuto pozici si držel až do začátku roku 2000, kdy splaskla takzvaná internetová bublina, což přineslo pád řady akcií technologických firem až k nule a krach mnoha firem.

Apple překonal v tržní kapitalizaci Microsoft v roce 2010. Výrobce Windows v té době bojoval s nízkou poptávkou po osobních počítačích, částečně kvůli prudkému růstu chytrých telefonů taženému právě přístroji iPhone.

Poté, co se do čela vyhoupla společnost Apple, překonávala jednu metu za druhou. Ta poslední padla ke konci léta, kdy součet ceny vydaných akcií překonal vůbec poprvé jeden bilión amerických dolarů.

Časy se ale mění a tak se v listopadu součet hodnoty všech akcií společnosti Microsoft na krátkou chvíli dostal nad Apple. Vrátil tak této firmě porážku z roku 2010. Pak se vše zase dostalo na původní hodnoty, aby se o několik dní později Microsoft na přední příčce usadil na delším dobu, i když se pozice obou firem čas od času měnila. Tržní hodnota těchto firem tak kolísá kolem 850 miliard dolarů (19,5 bilionu Kč).

Do tohoto souboje chce ale promluvit i další technologický gigant, kterému analytici předpovídají největší šance na ovládnutí tohoto trůnu. Je to společnost Amazon, které podařilo minulý týden na chvíli předehnat oba rivaly. To vše přitom bez ohledu na to, že Apple má v poměru k těmto technologickým společnostem stále největší příjmy.

Změny na první příčce lze připisovat celkovému poklesu akcií v technologickém sektoru ke konci roku, kde se cena Applu propadla více než Microsoftu i Amazonu. Důvodem jsou zejména obavy ohledně poptávky po telefonech iPhone. Příjmy z prodeje těchto telefonů například v uplynulém čtvrtletí tvořily více než polovinu všech téměř 63 miliardových příjmů firmy.

Firmy Amazon a Microsoft se vyhouply na vrchol především díky cloudovým službám.

Microsoft také těží díky nabídce produktů pro firmy. Serverové a kancelářské systémy jsou vyhledávané a také generují velký zisk. Microsoftu se tak povedl obrat, který na začátku 2014 začal nový šéf firmy Satya Nadella.

Pro Amazon jsou podobně jako u Microsoftu důležité cloudové služby, vlastně ještě důležitější. Amazon Web Services (AWS) jsou největší cloudové služby na světě a vykazují největší nárůst ze všech aktivit firmy. Nepatří sem přitom jen pronájem cloudového prostoru, ale také třeba desítky milionů předplatitelů Prime, streamovaný obsah, ale třeba i umělá inteligence.

I když v posledním čtvrtletí AWS tvořily jen asi sedminu příjmů firmy, mají největší šanci na další růst. Právě ty jsou nyní některými analytiky považovány za největší devizu firmy, která mu může pomoci na vrchol a udržet se na něm.