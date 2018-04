Vesmírný hotel Aurora má otevřít v roce 2021. Za noc chce 16,5 milionu

Velké plány, ale zatím málo peněz má společnost Orion Span, která zveřejnila záměr postavit do roku 2021 na oběžné dráze kosmickou stanici s názvem Aurora. Ta by měla sloužit jako vesmírný hotel. Firma se tak zařadila po bok dalších společností, z nichž některé plánovaly postavit hotel ve vesmíru již před desítkami let.

Společnost Orion Span, která sídlí v americkém Houstonu, již dokonce na svých stránkách přijímá rezervace k pobytu. Zájemci jsou přitom požádáni o složení vratné zálohy ve výši 80 tisíc dolarů (cca 1,7 milionu korun). Za dvanáctidenní pobyt pak zájemce zaplatí 9,5 milionu dolarů (cca 197 milionů korun), případně za jednu noc necelých 800 tisíc dolarů (asi 16,5 milionu korun).

Zatím si však musí počkat, zda bude vůbec představa společnosti, za kterou mluví zakladatel Frank Bunger realizována. Jak uvedl pro agenturu Bloomberg, čeká je nyní shánění peněz od investorů.

Modulární tubus

Jak vyplývá z přiložených vizualizací, základem budoucího hotelu je tubus s rozměry 10,5 × 4,3 metru, Firma patrně začne s jedním a postupně na něj bude připojovat další.

Interiér by pak měl být podobný, jako mají malá soukromá trysková letadla. Vejít by se tam měli čtyři vesmírní turisté a dva členové posádky.

Turisté budou muset před cestou na oběžnou dráhu absolvovat několikaměsíční výcvik, stejně jako tomu bylo u cestovatelů na stanici ISS.

Aurora Station, jak zní celý název vesmírného hotelu, bude kotvit na nízké oběžné dráze ve výšce zhruba 200 km. Naši planetu oběhne jednou za zhruba 1,5 hodiny.