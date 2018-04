Tipy a triky pro Windows 10: Změna metadat u hudebních souborů

1. Jak editovat metadata audio souborů

Pokud vaše hudební skladba nebo album zobrazují nesprávné informace, mohou za to nesprávně uvedené informace v jejich popisku, tzv. metadata. Ta lze kdykoliv editovat. Pro tento účel existují různé programy, které data stahují z dostupných zdrojů a automaticky je k nim přiřazují. Nechcete-li používat programy, nebo potřebujete provést jen drobné změny, potom tak můžete učinit i přímo ve Windows. Klikněte na dotčený soubor pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Vlastnosti. Přepněte se na kartu Podrobnosti. Zde se nacházejí uložená metadata. Kliknutím na příslušný řádek je můžete začít měnit.

2. Jak zakázat zobrazovat informační hlášení

Pokud umístíte ukazatel myši na složku či soubor, objeví se informace, jakou má velikost, datum vytvoření atd. Nechcete-li, aby se tak dělo, zde je postup. Otevřete Průzkumníka Windows (Windows + E), přejděte nahoře na záložku Zobrazení a vpravo klikněte na Možnosti. Na záložce Zobrazení zrušte zatržení volby Zobrazovat popisky složek a položek na ploše a klikněte na OK.

3. Jak zakázat synchronizaci motivu

Používáte-li online účet Microsoftu k přihlašování k Windows a máte-li aktivovanou synchronizaci uživatelských dat, potom dochází automaticky také k synchronizaci aktuálního motivu - pozadí pracovní plochy, atd. Nechcete-li, aby se tak dělo, budete se vám hodit následující postup. Otevřete Nastavení (klikněte na Start a zvolte vlevo Nastavení) a přejděte na Účty. Na levé straně se přepněte na Synchronizovat nastavení. V části Individuální nastavení synchronizace deaktivujte volbu Motiv.

4. Jak setřást okna

Od Windows 8.1 se můžeme setkávat se zajímavou funkcí, která tak trochu supluje možnost zobrazit pracovní plochu, ale s jedním rozdílem. Představte si, že máte otevřeno několik oken a chtěli byste je všechna minimalizovat až na to, které aktuálně používáte. Uděláte to tak, že to otevřené okno uchopíte v záhlaví (zcela nahoře) a zatřesete s ním (doleva a doprava). Dojdete k minimalizaci všech oken a toto zůstane maximalizované a otevřené.

5. Jak setřesení deaktivovat

Pokud si naopak nepřejete výše zmíněnou funkci používat a tu a tam ji nechtěně aktivujete, máme tip i pro vás. Deaktivovat ji můžete v Editoru registru. Použijte klávesovou zkratku Windows + R a zadejte regedit. Příkaz odešlete Entrem a přesuňte se do HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows a vytvořte klíč Explorer. Na pravé straně vytvořte novou hodnotu DWORD a pojmenujte ji jako NoWindowMinimizingShortcuts. Poklikejte na ni a přiřaďte jí 1. Změny se projeví po restartu systému.

6. Jak změnit informace o PC

Pokud použijete klávesovou zkratku Windows + Pause Break, tak v části Systém najdete informace, které jste zadali při instalaci PC. Chcete-li něco z toho změnit, potom přejděte do Editoru registru. Použijte klávesovou zkratku Windows + R a zadejte regedit. Vyhledejte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation. Na pravé straně buď uvidíte hodnoty, a pokud nejsou vyplněny, tak si je musíte vytvořit. Vytvořte novou řetězovou hodnotu a pojmenujte ji: Logo, Manufacturer, Model, SupportHours, SupportPhone či SupportURL. Následně jim zadejte vlastní text.