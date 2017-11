Vy ještě neposloucháte hudbu z internetu? Možná nevíte, o co přicházíte

Listoval jsem novými alby v aplikaci Tidal v telefonu a viděl mě přitom jeden novinářský kolega. Se zklamáním v hlase pronesl: „Ty už taky? Ty MP3 nejsou nic pro mně.“ Namítl jsem, že tato aplikace nabízí veškerou hudbu ve FLAC, v kvalitě identické s hudebním CD. „Stejně by tam neměli to, co poslouchám já,“ nenechal se zviklat ortodoxní metalista. Tak to zkusme. Kolega navrhoval názvy alb, já je hledal v aplikaci. S úspěšností odhadem tak 90 %.

Poslech hudby z internetu již dávno není záležitostí pro „geeky“ a technické nadšence. Již dávno nemusí znamenat kompromis v pohodlí obsluhy, natož v kvalitě zvuku. A také již nemusí znamenat omezení výběru hudby na populární mainstream, nebo naopak alternativu.

V dnešním článku vám ukážeme podle nás nejzajímavější služby pro poslech hudby na internetu. Pokud opomineme nějakou vaši oblíbenou, podělte se s ostatními v diskuzi. A nepište prosím YouTube, to je pro poslech hudby jen opravdu nouzové řešení.

Tidal Rozsáhlý katalog ve výborné kvalitě

Zcela sobecky začnu svojí nejoblíbenější službou. Norská služba Tidal, za kterou nyní stojí hudebník Jay-Z, vyniká zejména vysokou technickou kvalitou streamované hudby. Pokud zvolíte předplatné „Hi-Fi“, je stream v bezztrátově komprimovaném formátu FLAC 44,1 kHz / 16 bit, tedy v kvalitě hudebního CD. Od letošního ledna navíc nabídku rozšířil o „Tidal Masters“, ve které nabízí vybraná alba ve vysokém rozlišení 96 kHz / 24 bit, některé dokonce kódované v MQA (Master Quality Autenthicated) společnosti Meridian (tento systém ale musí podporovat vaše přehrávací zařízení).

Aplikace Tidal.

V katalogu Tidalu je nyní zhruba 46 milionů skladeb, všechny lze prohledávat podle interpreta, názvu alba, nebo názvu skladby. Můžete si vytvářet knihovnu svých oblíbených alb, vybrané tituly stáhnout do chytrého telefonu pro „offline“ poslech - například v letadle. Nechybí výběry (playlisty) moderátorů Tidalu a záznamy či přenosy speciálních hudebních akcí. Nově milovníky jazzu potěší zařazení katalogu vydavatelství ECM.

Tidal můžete poslouchat jak na cestách, pomocí aplikací pro chytré telefony s iOS i Android, tak doma. Zvolit můžete aplikaci pro Windows nebo OS X a kvalitní externí zvukovou kartu. Nebo si koupit komponent (AV receiver, streamer, mikrosystém ...) který má službu Tidal integrovanou ve své funkční nabídce a ke streamovacímu serveru se připojí sám. Zajímavou možností je pak adaptér Chromecast Audio, který optickým výstupem připojíte do digitálního vstupu vaší poslechové sestavy a tak dostanete hudbu z aplikace v telefonu do vaší poslechové sestavy.

Horší stránkou Tidalu je cena. Za HiFi předplatné zaplatíte 330 Kč měsíčně, za "rodinné balení“ pro 5 členů zaplatíte 495 Kč za měsíc.

Spotify Solidní katalog v běžné kvalitě

Spotify je jednou z nejrozšířenějších hudebních služeb, alespoň co se počtu posluchačů týká - má 60 milionů předplatitelů a 140 milionů aktivních uživatelů celkem. Počet skladeb v katalogu je zahalen mírným tajemstvím, oficiálně provozovatel již mnoho měsíců udává pouze „více než 30 milionů skladeb“, takže jak si na tom stojí vedle Tidalu, přesně nezjistíme.

Hlavním rozdílem oproti Tidalu je nižší zvuková kvalita reprodukce, v případě předplatného „Premium“ je stream kódovaný OGG Vorbis s datovým tokem 320 kbit/s, což je velmi slušné pro přehrávání na cestách nebo na běžných aktivních reprosoustavách a mikrosystémech doma, nároční audiofilové ale po právu ohrnou nos. Někteří uživatelé Spotify byli během letošního roku vyzváni k testování služby Spotify Hi-Fi s bezztrátově komprimovaným streamem (tj. ve stejné kvalitě jako Tidal), ale zda a kdy bude tento režim v nabídce, zatím není známo.

Aplikace Spotify.

Stejně jako u Tidalu si můžete snadno pustit nekonečná rádia podle zvolené kapely (například „Diana Krall a podobné“), což je zejména pro kulisní poslech k práci takřka ideální funkce. Nechybí ani správci tvořené playlisty pro různé příležitosti.

Velikou výhodou Spotify je systém SpotifyConnect, který dnes nabízí ve svých hudebních systémech mnoho výrobců elektroniky a jehož integrace je dnes mnohem častější než konkurenčního Tidalu. AV receivery, mikrosystémy, streamery, Blu-ray přehrávače a další elektronika se přes internet připojí přímo ke streamovacím serverům Spotify a posluchač pak telefon využije jen pro ovládání.

Z čísel jasně vyplývá popularita bezplatného přístupu Spotify Free, který je však omezen nižší zvukovou kvalitou, pauzami s reklamními bloky a v případě mobilní aplikace nemožnost výběru konkrétní skladby.

Premium předplatné stojí 5,99 Eur (cca 150 Kč) na měsíc, nebo 8,99 Eur (cca 230 Kč) pro pět členů rodiny - musí však potvrdit, že bydlí ve stejné domácnosti jako majitel účtu.

Jazz/Rock/Classical...radio.com Desítky žánrových stanic

Zatímco předchozí služby počítají s tím, že si chcete sami vybírat k poslechu konkrétní alba či interprety, Jazzradio.com (a další žánrové varianty) je ideální pro ty, co mají chuť na nějaký styl hudby a chtějí, aby hrála až do vypnutí. Na rozdíl od rádií ale do poslechu hudby nikdo nemluví.

Jazzradio.com nabízí čtyřicet kanálů stylově jemně dělených jazzových a bluesových stanic, přičemž hudbu do nich nevybírá automat, ale tým správců stanic.

Aplikace JazzRadio.

Registrace bezplatného účtu umožní nekonečný poslech v nižší (či spíše nízké) kvalitě a s reklamními vsuvkami. V placeném režimu Premium zmizí reklamy a především se vylepší zvuková kvalita - zhruba na úroveň Spotify či Apple Music.

Výhodou je, že Premium účet platí i na stanice ClassicalRadio.com s více než čtyřiceti kanály vážné hudby, RockRadio.com s třiceti stanicemi rockové a metalové hudby, nebo třeba DI.fm s desítkami stanic s elektronickou a taneční hudbou.

Stanice můžete poslouchat ve webové aplikaci, aplikaci pro chytré telefony nebo například na AV receiverech a mikrosystémech se systémem vTuner.

Měsíční předplatné na všechny výše uvedené kanály stojí 5 Eur (130 Kč) měsíčně, případně 50 Eur (1300 Kč) za rok.