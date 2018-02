Dlouhá výdrž, velmi dobrý zvuk, skvělý bezdrát. Cloud Flight potěšil

Bezdrátový herní headset HyperX Cloud Flight si svoji premiéru odbyl v lednu na veletrhu CES v Las Vegas. Jednou z nejčastěji skloňovaných vlastností byla dlouhá výdrž akumulátoru, která má se zhasnutými prosvětlenými znaky výrobce na bocích ozvučnic dosahovat třiceti hodin. A jak se během testu ukázalo, nebude to číslo nijak dramaticky nadnesené, s občasně zapnutým „osvětelním“ jsme se dostali na zhruba dvacet hodin poslechu. Pravda, většinu času jsme neposlouchali nijak dramaticky hlasitě, jen jako kulisu při práci.

Sluchátka se k počítači (nebo PS4, ale tuto variantu jsme pro nedostatek PS4 konzolí v redakci nezkoušeli) připojuje USB donglem, který vytvoří spojení na frekvenci 2,4 Ghz. Nejde ale o Bluetooth, což znamená, že sluchátka bezdrátově jinak než pomocí tohoto donglu nepřipojíte. Na druhou stranu nemusíte nic párovat, ani řešit kvalitu implementace Bluetooth v daném počítači (a jeho vlivu na kvalitu zvuku).

USB dongle pro bezdrátové připojení. Je rozumně malý, takže by v portech neměl překážet. Rozměrný ovladač hlasitosti. Loga na mušlích jsou červeně podsvětlená, lze to naštěstí vypnout.

Po zasunutí donglu do USB portu je v systémovém mixéru (v našem případě Windows 10) zvolen jako zvukový výstup headset, takže jsou všechny zvuky ihned přesměrovány do sluchátek - podobně jako když zapojíte klasický sluchátkový konektor. Funkční spojení donglu se sluchátky indikuje červená dioda, když sluchátka vypnete, začne blikat (ale je stále nastavena jako výchozí zvukové zařízení, takže zvuk nehraje ani ze sluchátek, ani z reproduktorů notebooku).

Hlasitost řídíte ovladačem na sluchátkách, nejde ale o klasický potenciometr. Otáčením ve skutečnosti řídíte systémovou hlasitost v operačním systému, což považujeme za ideální variantu.

Na sluchátkách naleznete i konektor Jack 3,5 mm, a pomocí přibaleného kabelu je tak můžete připojit k libovolnému zařízení se sluchátkovým výstupem. Řízení hlasitosti ve sluchátkách pak pochopitelně nefunguje, tu musí zastat zdrojové zařízení. Za chybu ale považujeme, že při „drátovém“ připojení nefunguje mikrofon, respektive konektor je pouze třípinový, takže se v tu chvíli z headsetu stanou sluchátka.

A tím se dostáváme k mikrofonu. Ten zapojujete do druhého konektoru Jack 3,5 mm, kabel je schovaný v pružném úpletu, který docela dobře drží takový tvar, jaký si nastavíte. Zároveň jej můžete snadno odepnout a nepřekáží, když chcete jen poslouchat. Plocha s logem na levé ozvučnici slouží jako velké tlačítko pro umlčení mikrofonu - například když během hry chcete diskrétně odpovědět někomu v místnosti.

Žádné funkce, slušný komfort

Počítat musíte s tím, že sluchátka nemají žádné speciální funkce - nesimulují prostorovou reprodukci, nepřizpůsobují lokalizaci zvuku pohybům hlavy, nemají vibrující náušníky pro důraznější pocit při explozích a střelbě..., je to jen a pouze headset. A nemyslíme si, že by to byla chyba.

Velmi dobrý je komfort nošení sluchátek, náušníky (sluchátka jsou circumaurální, náušníky tedy sedí okolo uší) i hlavový most sedí velmi příjemně, bezproblémová je i hmotnost 282 gramů. Pro moji šikovnou hlavu bych možná ocenil menší sílu přítlaku, po několika hodinách poslechu jsem je rád odložil - ne z důvodu únavy sluchu, ale mírně otlačené hlavy.

Jak hrají?

Basy jsou zdůrazněné, ale nikoli směrem k množství a dunění, ale spíše do hloubky - trochu to připomíná, jako když k reprosoustavám ještě připojíte subwoofer. Je to dobrý kompromis mezi důrazností a mohutností při hraní her a přirozeností při poslechu hudby. Například v Rudiger od Marka Knopflera basy příjemně tvrdí muziku, zároveň se ale nepletou do vokálu, nebo kytary. A ačkoli to není vysloveně věrná reprodukce, je příjemná, zábavná a atraktivní.

Reprodukce je atraktivní, při bezdrátovém připojení by mohla mít o trošku výraznější výšky, jinak zní velmi dobře. I při vysoké hlasitosti není zvuk agresivní nebo nepříjemný. Hodnocení platí i při připojení kabelem, odlišnosti odpovídají spíše charakteru připojeného zdroje zvuku, obecně jsou takto o trochu výraznější výšky.

Výhodu bezdrátového připojení je určitě svoboda pohybu, se sluchátky jsme mohli chodit kdekoli po dvoupokojovém bytě bez jediného zadrhnutí. Nevýhodou je pak mírný konstantní šum, který slyšíte v tichých pasážích, nebo pauzách mezi skladbami. U her si jej nejspíše nevšimnete.

Mikrofon zachytává hlas srozumitelně a výrazně. Z hlediska výsledného zvuku se určitě nehodí například pro namlouvání audioknih, ale pro komunikaci ve hře je zcela dostatečný.

Závěr

Povedený headset, na kterém oceňujeme výbornou výdrž na baterie, absolutně bezproblémový bezdrátový provoz, celkem dobrý komfort nošení a velmi slušný zvuk, který neurazí ani náročnější posluchače. Omezením je určitě absence Bluetooth, takže snížená kompatibilita bezdrátového připojení. A protože při drátovém připojení nefunguje mikrofon, při hraní na XBoxu se s nikým nedomluvíte.