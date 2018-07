Většina nově vydaných kryptoměn zmizí za pár měsíců

Asi 56 procent kryptoměnových start-upů zanikne do čtyř měsíců od primární nabídky mincí (ICO). Vyplývá to ze studie Boston College, která intenzitu jejich činnosti hodnotila z aktivit firem na sociální síti Twitter.

Na základě průzkumu 2390 start-upů vědci zjistili, že jen 44,2 procenta firem přežije 120 dnů od ICO. Pokud po tomto období tvůrci stále tweetují, dospěli výzkumníci k závěru, že ICO stále žije a naopak.



Nejlepší strategií podle nich je mince v primární nabídce koupit a hned první den obchodů na otevřeném trhu je prodat. Řada individuálních investorů však nemá oprávnění se ICO účastnit, takže tuto možnost využít nemohou.

Prodat do šesti měsíců

Každopádně déle než šest měsíců by s prodejem otálet neměli. „Jakmile investici držíte více než tři měsíce, maximálně šest měsíců, co do výnosu nepřekoná jiné kryproměny. Největší návratnost má v prvním měsíci,“ uvedl jeden z autorů studie Leonard Kostovetsky.

Investice do ICO jsou riskantní, podle internetových stránek Coinopsy už zaniklo na 1 000 digitálních měn. Perspektivní budoucnost z nich před sebou mají jen necelá čtyři procenta.