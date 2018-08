Chcete světelný meč Kylo Rena? Lenovo vyvinulo ovladač pro svou VR hru

Technologický veletrh IFA nepatří jen mobilům a notebookům, ale i nejrůznějším doplňkům. O pobavení se postaralo Lenovo s uvedením limitované edice světelného meče Kylo Rena z filmů Star Wars (Hvězdné války). Imitace zbraně se dočkala světla světa díky tzv. Dark Side expansion (rozšíření o Temnou stranu) ve virtuální hře Jedi Challenges. Jedná se o třetí rozšíření původní verze.

Tu představilo Lenovo na loňském ročníku IFA. Hráčský set pro užívání si virtuální reality obsahuje brýle AR Mirage; ovladač v podobě světelného meče a sledovací zařízení jsou na AA baterie. Obraz, který vidíte, se k vám dostává přes polopropustná zrcadla z obrazovky vašeho telefonu, který se vkládá do náhlavní soupravy.



Hrát můžete díky aplikaci, do které nyní přichází rozšíření o temnou stranu. To se po aktualizaci objeví k dispozici zdarma všem stávajícím i novým uživatelům. Do původní hry přidává šest hodin čisté hry. Pozor: set je kompatibilní jen s některými modely telefonů. Jejich seznam najdete na této stránce (průběžně se aktualizuje).

Imitace laserového meče stěžejní záporné postavy nové řady Hvězdných válek, na které pracovalo Lenovo s designery z filmového studia Disney, se začne prodávat v USA za sto dolarů. Kolik kusů půjde do oběhu, firma prozatím neupřesnila.

Na veletrhu jsme překvapivě lehký model vyzkoušeli, jako protivníka si můžete vybrat třeba mistra Yodu. Větší zábavou jsou multiplayer souboje, kde pro poražení protivníka musíte zapojit celé své tělo a stíhat se rychleji bránit. Grafika ovšem stále není dokonalá a podle slov zkušenějších vás po hodině může začít bolet hlava.