Už víte, jak si udělat portrétovou fotku z luxusních mobilů ve svém?

Nové telefony jako iPhoneX nebo Google Pixel 2 přišly s funkcí portrét. Ta umožňuje rozmazání pozadí fotografie, které se využívá zejména právě u portrétů. Nyní si můžete podobnou fotku udělat i ve svém mobilu.

Má to jen dva háčky. Výsledek nebude tak kvalitní, jako u nejnovějších vlajkových mobilů, a musíte mít jakýkoli iPhone od šestky včetně nebo „blíže neurčený“ telefon s Androidem. Právě na těchto mobilech si nyní můžete udělat portrét přes Instagram. Nebo rovnou video.

Po aktualizaci na novou verzi se vám ve fotoaparátu aplikace zobrazí v dolním panelu mezi Boomerangem a Superzoomem funkce Focus. Kdo používá zrcadlovku ví, že při portrétování se používá minimální clonové číslo. To vede ke snížení hloubky ostrosti a focený objekt vynikne. Aplikace Instagram oproti tomu používá algoritmus, který rozpozná ústřední objekt a pozadí jednoduše rozmaže.

Ten může mít v některých případech problém rozpoznat co je v popředí a co v pozadí, případně není jasný přechod a kvalita výsledků se proto může lišit. Pokud se ovšem nebudete chtít tahat se zrcadlovkou a budete chtít rychlý portrét aniž byste investovali do nových mobilů s duálními foťáky, funkce poslouží dobře.

S novou aktualizací přidal Instagram na iOSu i „sticker“ @mention, díky které můžete na fotce či videu označit své přátele.