Uživatelé Instagramu nově uvidí, kdo si „fotí“ jejich denní Příběhy

Zatímco přímo na Instagram uživatelé zpravidla vkládají dobře promyšlené a editované fotografie, do sekce Stories (tj. Příběhy), často vloží i momentky, které by do své hlavní prezentace nezařadili a počítají s tím, že je Instagram na konci dne nenávratně smaže.

Další existenci takovým snímkům někdy zařídí někdo, kdo pořídí screenshot obrazovky a takový obrázek nasdílí dál. Nově je potřeba počítat s tím, že autor fotografie dostane notifikaci s upozorněním, že jste screenshot jejich příběhu vytvořili.

Nechtěným trapasům z neznalosti této nové funkce chce Instagram předejít tím, že při prvním screenshotu zobrazí nejprve pouze varování. Novou funkci jsme vyzkoušeli, ale varování jsme nedostali a autorka screenshotovaného příběhu notifikaci nedostala - lze tedy předpokládat, že je aktualizace funkcí vypouštěna postupně.