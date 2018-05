Koupit svetr přes Instagram? Platforma testuje placení v aplikaci

Sociální síť Instagram rozjela na úzkém okruhu uživatelů novinku - platby přímo ve své aplikaci. Chce tak vyhovět strachu či lenosti uživatelů zadávat své údaje na přesměrovaných stránkách.

Již dnes spolupracuje služba s mnoha obchodníky, když odkazuje na jejich stránky a zboží. Vždy zde ovšem musí uživatelé standardně vyplnit své osobní i platební údaje.

Instagram má dle testu představu, že budete moct platit přímo v aplikaci, kam zadáte čísla své platební karty a unikátní PIN kód. To si aplikace může s vaším svolením zapamatovat a nakupovat pak půjde dvěma kliky.

Jste mezi vyvolenými?

Služba na sdílení fotografií testování potvrdila. Vedení firmy si navíc představuje, že by lidé mohli přes platební systém pořizovat celé spektrum služeb - od oblečení po lístky do kina. Instagram, který spadá pod křídla Facebooku, by tak začal rád generovat zisky i jinde než přes reklamu. Lze totiž předpokládat, že za nákupy si bude brát patřičné provize.

Jste mezi úzkým okruhem uživatelů i vy? To můžete zjistit, pokud se vám v nastavení objeví Payment Settings (možnosti platby) s podzáložkami Profil (na zadání údajů na kartě) a Zabezpečení (na zadání PINu).

Je nápad reakcí na Snap-filtr?

Konkurenční služba Snapchat nedávno přišla s možností, díky které mohou firmy prodávat své výrobky přes komerční Snap-filtr. Jakmile na něj uživatelé kliknou, jsou přesměrováni na výrobek.