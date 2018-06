Možná se rodí konkurence YouTubu. Instagram představuje IGTV

Nové pole konkurence mezi Facebookem a Googlem je na světě. Instagram, který spadá do Zuckerbergova impéria, včera uvedl novou sekci aplikace nazvanou IGTV. Ve videoaplikaci půjde nahrávat vertikální videa o maximální délce jedné hodiny. To je násobné zvýšení oproti současnému limitu 60 sekund.

Vedení YouTubu novinku určitě nesnáší dobře, protože Instagram disponuje miliardovou uživatelskou základnou. IGTV se stává přímým konkurentem pro zatím nejoblíbenější videoportál, který zastřešuje Alphabet, stejně jako pro platformu Snapchat Discover.

„Je na čase, aby se video posunulo dál a vyvinulo.“

Očekávanou novinku, o které jsme psali již začátkem června, uvedl šéf Instagramu Kevyn Systrom s tím, že bude uživatelsky vstřícnější na mobilních telefonech. Zatím poběží bez reklamy, ale nikoho asi nepřekvapí, pokud se začnou do videí postupně integrovat.

Aplikace bude samostatná, půjde se do ní dostat i v záložce přes Instagram. Nahrávání dlouhého formátu zatím nebude přístupné pro nové nebo malé kanály, což se však do budoucna změní. Pro přístup do nové sekce stačí aktualizovat stávající instagramovou aplikaci. IGTV jako samostatná aplikace se objeví v horizontu týdnů.