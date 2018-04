Na Instagramu si brzy budete moct stáhnout svá data jako zálohu

Na Facebooku si už od roku 2010 můžete stáhnout zálohu vašich fotek, zpráv a dalších dat. Instagram, který pod sociální impérium Marka Zuckerberga spadá, tuto možnost doposud postrádal. Ale to se nyní změní.

„Pracujeme na nástroji, který vám umožní stáhnout kopii všech fotografií, videí i zpráv,“ uvedl mluvčí oblíbené platformy pro TechCrunch. Nespecifikoval, jestli půjde zazálohovat i lajky, komentáře nebo příběhy „stories“. „V blízké době dodáme detaily, stejně jako datum spuštění,“ dodal mluvčí.

Pro uživatele to bude každopádně novinka; navzdory tomu, že Instagramu už bude osm let, nakládání s obrázky je značně omezené a stáhnout si je můžete jen pokud víte, jak na to.

Uživatelé si díky nástroji budou moct vytvořit zálohu svých dat, která jim rovněž dá možnost opustit Instagram a začít využívat jinou službu na sdílení fotografií, aniž by museli začít od začátku.

Z konkurence lze zmínit například Tumbrl, Flickr nebo Pinterest. Žádná z těchto služeb ovšem nemá jako Instagram algoritmus, který vám na základě vaší aktivity ukáže příspěvky, které by se vám mohly nejvíce zamlouvat.

Spekuluje se, že důvodem oznámení novinky je blížící se Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jde o schválené nařízení Evropské unie, které má za cíl více chránit osobní data poskytnutá třetím stranám. Dle něj budou muset být všechna data přenosná a společnosti budou nuceny smazat váš obsah, pokud o to požádáte.