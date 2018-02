Když jsme na konci ledna publikovali interaktivní nástroj pro analýzu souvislostí volebních výsledků, někteří čtenáři postrádali možnost porovnat statistické ukazatele navzájem.

Připravili jsme proto aktualizovanou verzi nástroje (původní je stále k dispozici). Nově můžete srovnávat každou veličinu s každou jinou veličinou. Už se tedy nemusíte omezovat jen na politiku, ale můžete hledat i regionální souvislosti (na úrovni okresů + hlavního města) napříč statistickými ukazateli.

Interaktivní mapy a grafy - najděte souvislosti (vylepšené)

(Zdroj dat: Český statistický úřad, MapaExekuci.cz, Volby.iDNES.cz)

Jak vyhledávat souvislosti na mapě Stručný návod k využití naší interaktivní přílohy Označením regionu na mapě nebo v grafu se stejný region zároveň automaticky označí i všude jinde. Na počítači stačí najet myší, na mobilu klepnout.

Můžete přepínat mezi čtrnácti různými statistickými ukazateli.

U levé i pravé mapy si můžete vybrat různý ukazatel.

Sloupcový graf zobrazuje vybrané statistické ukazatele. Barva sloupce odpovídá ukazatel z mapy vpravo, výška sloupce odpovídá ukazateli vlevo.

Můžete si také přepnout na bodový X-Y graf, který zobrazí na ploše všechny regiony. Vodorovná osa pak odpovídá ukazateli vpravo, svislá osa ukazateli vlevo.

Textový popisek zobrazuje přesná data pro vybraný region.

Korelace neznamená příčinnou souvislost

Samozřejmě i tentokrát platí naše připomínka, že korelace neimplikuje kauzalitu. Nelze tedy říci, že jen proto, že spolu některé veličiny souvisí. Korelace totiž pouze ukazuje na určitou číselnou podobnost. Nelze ale pouze na základě pozitivní korelace tvrdit, že nějaká vlastnost je důsledkem vlastnosti jiné.

Korelační koeficient Stručné vysvětlení toho, co to znamená, když spolu řady korelují Abychom si názorně ukázali, jak lze posuzovat souvislost mezi dvěma řadami čísel nebo dvěma různými parametry stejné „populace“, podíváme se na jednoduchý fiktivní příklad. Máme tabulku se šesti fiktivními osobami. Pokud informace o těchto osobách naneseme na dvourozměrný graf, vidíme, že některé informace spolu souvisí, zatímco jiné nikoli. Míru korelace měříme Pearsonovým korelačním koeficientem. Ukázkové korelace mezi hodnotami: váha a výška spolu v našem příkladu souvisí velmi silně (ρ=0,81), tedy obecně platí „čím vyšší člověk, tím vyšší váha“. Příjem a výška spolu nesouvisí vůbec (ρ=0,03) a mezi příjmem a věkem je středně velká opačná souvislost (ρ=-0,59), tedy „čím starší člověk, tím nižší příjem“. Všimněte si, že ani vysoká korelace neznamená stoprocentní závislost jedné veličiny na druhé. (Rozklikněte pro zobrazení) Nelze jednoznačně říci, jaká korelace už je „silná“ a jaká je naopak slabá, záleží na kontextu, na typu měření a na dalších faktorech. Také proto se nechceme zaměřit na jediné číslo. Zvláště když - jak už jsme zdůraznili - korelace sama o sobě neznamená, že jedna z hodnot má přímý vliv na druhou hodnotu. Třeba v příkladech výše: zatímco souvislost váhy s výškou je celkem logická, souvislost příjmu s věkem může být zcela náhodná nebo způsobená dalšími faktory.

V našem případě navíc mluvíme o datech na úrovni regionu. Pokud je tedy například relativně vysoká korelace mezi veličinami „podíl ateistů“ a „podíl obyvatel v exekuci“, neznamená to nutně, že by to byli právě ateisté, kteří jsou v exekuci. Korelace dat v regionech totiž nemusí ukazovat na korelaci na úrovni jednotlivců.

Zde je přehled korelačních koeficientů všech námi zpracovaných veličin:

Pearsonův korelační koeficient statistických ukazatelů

Data, která jsme použili, jsou čtenářům k dispozici. Pokud najdete chybu v datech či grafech, dejte nám vědět v komentářích, rádi chybu opravíme. Stejně tak se těšíme na to, jakých souvislostí si za použití našeho „korelovátka“ všimnete. A pro jistotu znovu zopakujeme naše minulé upozornění: pamatujte, že statistika někdy může svádět ke zjednodušování na základě jednoznačných čísel. Což by byla škoda, zvláště, když je vykreslený obraz České republiky tak pestrý.