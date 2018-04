Přerušený kabel odstřihl na dva dny celou zemi od internetu.

Internetová infrastruktura rozvojových zemí bývá obecně řečeno samozřejmě křehká a zranitelná a extrémní příklad přitom představují v tomto ohledu některé africké země, například Mauretánie.

Na přelomu března a dubna došlo nedaleko hlavního města Nuakšottu k poruše na kabelu ACE (Africa to Europe), který spojuje celkem 22 zatím na západním pobřeží Afriky a v Evropě (problémy shrnuje např. tento blog). Problémy vedly ke krátkodobému výpadku v celkem deseti státech po trase kabelu, například v Gambii či Sierra Leone (kde mimochodem den poté, 1. dubna, internet zřejmě „odstřihla“ vláda kvůli nedávným volbám). V devíti z nich se podařilo výpadek vynahradit nakonec jinak. Mauretánie zůstala bez připojení zhruba 48 hodin, než se potíže, jejichž přesnou povahu neznáme, podařilo obnovit.

Kabel ACE1 provozuje konsorcium 19 subjektů (hlavně telekomunikačních společností a hlavně z frankofonních zemí) a zatím měří celkem 17 tisíc kilometrů. První část byla uvedena do provozu na konci roku 2012, v roce 2015 přibylo několik dalších zemí. Práce na projektu pokračují, jeho cílem je Jižní Afrika, se „zastávkami“ v Kongu, Angole a Namíbii.

K poruchám na podmořských kabelech, které jsou důležitou částí internetové infrastruktury, samozřejmě dochází poměrně často. Obvykle jde o důsledky přírodních událostí (třeba útok žraloka, a to není vtip), lidských chyb (například špatně spuštěnou kotvou), někdy dokonce možná jako důsledek sabotáže (jako v podivném egyptském případě, o kterém jsme se ovšem od jeho oznámení nedozvěděli žádné podrobnosti, takže stále nevíme, co si o něm myslet). Obecně ovšem závažnost takových poruch zřejmě klesá, jak se infrastruktura zlepšuje, a dnes je skutečně jen málo zemí, které by závisely na jediném kabelu, jako tomu bylo například v případě Arménie v roce 2011.