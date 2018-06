Alžírsko není jediné. Státy blokují internet, když mají studenti zkoušky

„Funguje ti internet?“

„Jasně, že ne. Dneska jsou přece maturity!“

Podobný rozhovor může tento a příští týden proběhnout v kancelářích po celém Alžírsku. Jak jsme vás již ve čtvrtek informovali, tamější vláda totiž nařídila, aby se v době probíhajících státních maturit zablokoval přístup k internetu po celé zemi.

Přístup k internetu mají v době zkoušky zablokovaný všichni obyvatelé Alžírska, nejen studenti

Blokování je absolutní a postihuje podle BBC pevné i mobilní připojení. Studenti tak nemají možnost používat Google, Wikipedii ani žádný jiný „nepostradatelný“ prostředek instantních vědomostí. Přístup k internetu v tu dobu však nemá ani nikdo další v celé čtyřicetimilionové zemi (internet zde jinak běžně používá přibližně 45 % populace).

Dobrovolný zákaz nepomohl, tak nastoupila blokace natvrdo

Blokování internetu začíná v moment začátku zkoušky a trvá po celých 60 minut, který mají žáci na vyplnění a odevzdání písemného testu. Tyto hodinové výpadky postihnou celé Alžírsko a budou se opakovat. Zkoušky se konají na různých školách v různých datech. Více než 700 tisíc žáků letos skládá zkoušky ve dvou tisícovkách zkušeben mezi 20. a 25. červnem.

Alžírská ministryně školství Nouria Benghrabitová navíc uvedla, že konkrétně sociální síť Facebook bude blokována po celou tuto dobu, co budou skládány zkoušky: „Takové rozhodnutí pro nás nebylo snadné, ale nemůžeme jen pasivně přihlížet tomu, jak lidé u zkoušek podvádějí.“ Odkazuje tak k roku 2016, kdy zadání testů uniklo na internet a masově se šířilo právě po sociálních sítích. Ministryně školství se tehdy před kamerami rozplakala - více v článku Alžírskem zmítá maturitní skandál.

V roce 2017 vláda pouze „požádala poskytovatele internetu o blokaci sociálních sítí“, ale toto dobrovolné opatření nebylo údajně dostatečné. Proto je letos internet blokovaný natvrdo.

Informace o výpadku na globální mapě Cisco (20. a 21. června 2018)

Benghrabitová také uvedla, že ve zkušebních halách jsou přijata i další opatření. U dveří jsou bezpečnostní rámy, které mají studentům zabránit v pronesení jakékoli elektroniky. Nadto jsou u tiskáren, kde se testy tisknou, nainstalovány bezpečnostní kamery a rušičky mobilního signálu.

Cvičná cenzura internetu

Maturitní blackout není novinka tohoto roku, jak by se mohlo z některých zpráv zdát. Zkušenosti s ním mají obyvatelé minimálně v pěti zemích a dalších teritoriích:

Všechny tyto země spojuje jedna vlastnost. Stojí si velmi špatně v žebříčku svobody slova a mají často i vroubek v přehledu Freedom on the Net (pokud jsou zahrnuty).

Podle kritiků je vypínání internetu během státních zkoušek velmi nebezpečné. „Vlády obhajují tato drastická opatření údajným rozsáhlým podváděním u zkoušek, nikdy však nedodají podklady, které by takové podvádění ukazovalo,“ upozorňuje aktivista Grant Baker v rozhovoru pro Al-Džazíru. „Vlády také neukazují, zda tato opatření skutečně zabránila podvodům,“ dodává. Zlozvyk blokování internetu během zkoušek se přesto podle něj rok od roku rozmáhá a rozšiřuje do dalších zemí.

Ne každá vláda by dokázala takto dokonale odříznout svou zemi od internetu. Jedním z důsledků těchto zákazů internetu v době zkoušek může být i „cenzura internetu nanečisto“, tedy ověření toho, že mechanismy blokování fungují tak, jak mají, že nejde zákaz snadno obejít. To se může vládě hodit, pokud chce blokovat internet z jiných důvodů, třeba kvůli hrozbě občanských nepokojů, jako tomu bylo loni v Togu. Proto je podle kritiků internetové cenzury důležité upozorňovat na případy, kdy vlády dostávají do rukou možnosti blokování internetu.

Mělo by se blokovat i v Česku?

Na závěr jsme se, spíše pro zajímavost, podívali na to, jak je tomu s využíváním internetu u českých státních maturit. Pojmy vyskytující se v letošních didaktických testech z češtiny byly na Wikipedii vyhledávány během a po maturitě významně více:

Pojmy vyhledávané během/po českých státních maturit z českého jazyka (Wikipedia.org)

Celkové počty jsou celkem malé. To však samo o sobě neznamená, že by jen stovky lidí vyhledávaly daný pojem, mohly se spokojit jen s náhledem ve vyhledávači, a to se ve statistikách Wikipedie neprojeví. Navíc si lidé mohli hledat pojem až po maturitní zkoušce, nikoli během zkoušky, tedy opět nejde o důkaz nějakého podvádění.

A i kdyby pár set studentů podvádělo, je těžko představitelné, že by se kvůli tomu na několik hodin odmlčel celý internet, se všemi online aktivitami, jakými je nakupování, komunikace, bankovnictví, zajištění bezpečnosti a podobně. Takový krok si opravdu mohou dovolit jen země koketující s autoritativními praktikami.