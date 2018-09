Díru do lodi na ISS navrtali američtí astronauti, tvrdí ruský list

V noci na 30. srpna podle ruských odborníků z lodi unikl vzduch kvůli dvoumilimetrové trhlině provrtané zevnitř. Otvor byl okamžitě hermeticky uzavřen a tlak v orbitálním komplexu se dostal na náležitou úroveň. Podezření, že plášť Sojuzu byl poškozen v ruském výrobním závodu Eněrgija, vyšetřování podle ruských médií neprokázalo (psali jsme o podezření na muže s vrtačkou).

Deník Kommersant ve středečním vydání uvádí, že podle hlavní ruské vyšetřovací verze otvor vyvrtali členové americké posádky. Kvůli onemocnění jednoho z nich chtěli prý záměrným poškozením Sojuzu vyvolat nutnost spěšného návratu na Zemi. Pokud by totiž posádka musela ISS opustit z důvodu nemoci, nikoli kvůli technické poruše, museli by Američané novou kosmickou loď zaplatit. Při evakuaci by poškozený modul shořel v atmosféře a na vyvrtaný otvor by se nepřišlo, uvedl Kommersant s odvoláním na úvahy ruských vyšetřovatelů.

O jaký zdravotní problém jde a kterého astronauta se choroba týká, Kommersant neuvádí. Posádku komplexu obíhajícího kolem Země teď tvoří Rusové Oleg Artěmjev a Sergej Prokopjev, Američané Ricky Arnold, Andrew Feustel a Serena Auňónová Chancellorová a Němec Alexander Gerst. Artěmjev, Feustel a Arnold mají 4. října misi v ISS ukončit.

Roskosmos si podle listu vyžádal v USA zdravotní dokumentaci amerických členů posádky, kterou ale nejspíš vzhledem k lékařskému tajemství nedostane. Ruští členové posádky ISS dostali pokyn, aby americké kolegy do ruských částí stanice nepouštěli, uvedl ruský deník.

Vedení Roskosmosu odmítlo komentovat informace o možné vině americké posádky. Šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin nicméně v úterý připustil, že ruští vyšetřovatelé věnují pozornost i verzi o záměrném poškození lodi už ve vesmíru.

Pokud se ruské podezření potvrdí, dostane se rusko-americká spolupráce ve vesmíru do problémů, konstatoval Kommersant s odvoláním na činitele Roskosmosu.