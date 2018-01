Japonský astronaut na ISS nečekaně „vyrostl“ o devět centimetrů

Kosmonauti mohou během svého pobytu na oběžné dráze vyrůst o několik procent, protože v prostředí s mikrogravitací se jim uvolňují obratle a páteř se prodlužuje, napsal zpravodajský server BBC News. Ale je to jen dočasný efekt, několik měsíců po přistání se výška vrátí k normálu.

Běžně vyrostou kosmonauti v průběhu pobytu v kosmu o dva až pět centimetrů. „Dobré ráno! Dnes mám pro vás velkou novinu. Měřili jsme si tělesnou výšku a vyrostl jsem o celých devět centimetrů!“ napsal na Twitteru Kanai.

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS)

Kanai se má na Zemi vrátit v červnu. Vesmírná loď Sojuz, která je určena k návratu, má sedadla s limitovanou výškou. Pokud některý z členů posádky příliš vyroste, mohlo by to představovat problém. „Devět centimetrů je hodně, ale možné to je, protože každé lidské tělo je jiné,“ konstatovala Libby Jacksonová z britské vesmírné agentury.

