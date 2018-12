Astronaut si na ISS povídá s „chytrým robotem“ a nikoho to nevzrušuje

„Otoč se o devadesát stupňů podél osy Z.“

„Ukaž mi návod na další proceduru.“

„Otevři ty dveře do nákladového prostoru!“

No dobrá, ta poslední část je z knihy Vesmírná odysea. Ale všechno ostatní, co na videu uvidíte, je skutečné. Evropská vesmírná agentura ukázala, jak si astronaut Alexander Gerst na Mezinárodní vesmírné stanici povídá s robotem CIMONem. Ten využívá prvky strojového učení k tomu, aby mohl astronautům lépe pomáhat při plnění jejich mise.

Je to zvláštní věta, která perfektně ukazuje, jak se za posledních 30 let změnil svět. Ještě před 30 lety by taková zpráva běžela na pozadí ve sci-fi filmu, aby i méně chápavému divákovi jasně vysvětlila: teď jsme v daleké budoucnosti! Lidé bydlí na oběžné dráze. Roboti létají ve stavu beztíže a pomáhají jim. A co víc, robot si s lidmi povídá lidskou řečí a dokáže jim během pár sekund vyhledat jakoukoli informaci z kterékoliv knihovny na světě. Pro splnění všech stereotypů filmové budoucnosti chybí snad jen létající auta a přiléhavé spandexové uniformy.

Budoucnost je tady! A nejlépe se to pozná tím, že nám přijde naprosto všední. Astronaut dává robotovi pokyny hlasem. Robot hlasu rozumí a pokyny plní. Nic zajímavého, to umí pozemská parta Google Home, Alexa nebo Siri už několik let. Jistě, CIMON se na povel pootočil v beztížném prostoru, ale to je trochu málo na to, aby to ještě dneska někoho ohromilo. Hlasové ovládání sice ještě není stoprocentně vyladěné, ale už je dostatečně rozšířené na to, aby bylo nudné. Stejně tak cesty lidí na oběžnou dráhu už zevšedněly.

To, že už žijeme v oné sci-fi budoucnosti, poznáme jednoduše. Jsme na tom podobně jako lidé v typickém sci-fi filmu. Zprávám o tom, jak si roboti podmaňují svět a vesmír, nevěnujeme žádnou pozornost.