Spojené státy pracují na jaderných hlavicích nové generace

Národní úřad jaderné bezpečnosti (NNSA, National Nuclear Security Administration) dohlíží mimo jiné na správu, vývoj a likvidaci jaderných hlavic.

Šest jaderných hlavic

NNSA pracuje na vývoji a modernizaci několika jaderných hlavic: W76-1, W76-2, W78, W80-4, W88 Alteration 370 a B61-12.

V letošním roce NNSA dokončí program prodloužení životnosti jaderných hlavic W76-0 (100 kt) ponorkových balistických střel Trident II. Každá střela Trident II pojme až 14 hlavic W76-0.

Hlavice W76-0 s prodlouženou životností 60 let jsou označovány jako W76-1. První hlavice W76-1 americké námořnictvo (US Navy) převzalo v roce 2008. Hlavice W76-0, zavedené poprvé do výzbroje v roce 1978, mají životnost pouze 20 let.

Další variantou těchto hlavic mají být zcela nové jaderné hlavice W76-2 (5 - 6 kt) s nízkou silou exploze (low-yield). Vývoj W76-2 zmiňuje NPR a výroba je plánována na roky 2024 až 2025. Přestože celková cena programu není známa, ve fiskálním roce 2019 NNSA na vývoj W76-2 vyčlenila prvních 65 milionů dolarů.

Samotný projekt však vyvolal značný odpor významných bezpečnostních expertů, kteří považují „low-yield“ jaderné zbraně za nebezpečné a zbytečné. Největší obavy plynou ze snížení psychologického prahu použití těchto zbraní, a to i k řešení konvenčního konfliktu.

Americký Kongres v červnu 2018 obdržel dopis vyzývající k zastavení financování tohoto programu, pod který se podepsali například bývalý ministr obrany William Perry, bývalý ministr zahraničí George Schultz či penzionovaný generál James Cartwright a další.

Zmíněné balistické střely Trident II ke konci příštího roku obdrží modernizovanou verzi termonukleární hlavice W88 Alteration 370 (W88 / Mk5) (475 kt). Trident II na cíl doručí až osm hlavic W88. Cena programu je odhadována na 2,6 miliardy dolarů.

Poměrně unikátním programem je vylepšení hlavic W80-1 na verzi W80-4 (5 - 150 kt) pro nové střely s plochou dráhou letu LRSO (Long-Range Stand Off Weapon). Vývoj W80-4 skončí v příštím roce a samotná modernizace proběhne do roku 2031. Cena programu se odhaduje na 7,6 až 11,7 miliardy dolarů.

Americké letectvo se do roku 2030 dočká náhrady hlavic W78 (335 – 350 kt) umístěné na mezikontinentálních balistických střelách ICBM (Inter-Continental Ballistic Missile) LGM-30G Minuteman III.

Nové hlavice budou vyvinuty pro nástupce Minuteman II, který vzniká v rámci programu GBSD (Ground Based Strategic Deterrent). První střely GBSD s novou jadernou hlavicí vstoupí do služby po roce 2030.

Cena programu GBSD jako nosného pilíře americké jaderné triády má stát 100 miliard dolarů. Pouze vývoj hlavic pro GBSD přijde na 9,9 až 15,1 miliardy dolarů.

NNSA v roce 2020 začne s výrobou nejnovějších taktických jaderných pum B61-12. Americké letectvo si plánuje ponechat ve výzbroji 400 až 500 jaderných pum B61-12.

B61-12 získá nový inerciální navigační systém, který pracuje nezávisle na navigačních satelitech. Přesnost vzrostla také díky instalaci nových směrových křidélek na ocase pumy. B61-12 rovněž (na rozdíl od svých předchůdců) postrádá padák, který zpomaluje pád pumy a umožňuje posádce nosného letounu dostat se do bezpečí.

Pumy B61-12 může použít celá škála letadel od bombardérů B-2 a B-21 až po víceúčelové letouny F-15, F-16 nebo F-35. Odhadované náklady programu modernizace hlavic B61-12 se pohybují mezi 7,3 až 9,5 miliardy dolarů.

Vývoj, údržba a likvidace jaderných hlavic jsou ale jen částí rozpočtových nároků NNSA pro udržování amerického jaderného potenciálu. Kromě výše uvedených programů je zapotřebí investice směřovat do chátrající „jaderné“ infrastruktury, navýšení produkce plutonia a celkového zabezpečení všech zařízení. NNSA na výstavbu nutné infrastruktury v následujících 25 letech potřebuje 61,1 až 90,7 miliardy dolarů.

Rostoucí náklady

Finanční zátěž tak vzrostla mimo jiné v důsledku letošní Zprávy o jaderném stavu NPR (Nuclear Posture Review) administrativy prezidenta Donalda Trumpa, která požaduje právě významné posílení amerického jaderného arzenálu.

Roční rozpočet NNSA nyní dosahuje 10,5 miliardy dolarů s očekávaným růstem až na dvojnásobek v roce 2043.

Infografika: Odhadovaný roční rozpočet NNSA až do roku 2043. Modrá až červená označují nejnovější dolní a horní odhady s ohledem na požadavky.

Podle Trumpa musí americké jaderné prostředky být „moderní, robustní, pružné v použití, odolné, připravené a vhodně nastavené k odvrácení hrozeb 21. století a pro uklidnění našich spojenců.“ V říjnu letošního roku pak Trump oznámil, že chce „alespoň desetinásobné posílení amerického jaderného arzenálu.“

Nová NPR potvrzuje nutnost dále rozvíjet jaderné zbraně a pracovat na robustní jaderné triádě – na jaderných zbraních odpalovaných ze vzduchu, moře a země.

Podle Rozpočtového úřadu amerického Kongresu CBO (Congressional Budget Office) modernizace a provoz amerického jaderného arzenálu v příštích 30 letech (do roku 2046) přijde na 1,2 bilionu dolarů (veškeré výdaje související s americkým jaderným potenciálem).

Překážkou v modernizaci amerického jaderného potenciálu však není pouze rozpočtová kapitola ‒ dokončení výše uvedených programů závisí také na výsledcích nadcházejících voleb. Někteří přední demokraté se již nechali slyšet, že nesouhlasí s tak ambiciózní modernizací jaderných sil a vyhrazené finance chtějí použít pro jiné vojenské programy.

Článek vznikl pro web Armádní noviny a byl redakčně upraven. Původní text najdete zde.