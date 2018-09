K jádru jádra. Hostem Rozstřelu bude Dana Drábová

Když temelínští technici 7. září čistili chladicí vodu, měli přepustit 12 metrů krychlových slabě aktivní vody do jednoho ze sběračů. Místo toho kapalina neplánovaně skončila ve sběrném prostoru čisticí stanice v jedné z pomocných budov. „Je to provozní událost, nemá se to stát, ale nikoho to neohrozilo,“ komentovala páteční události Dana Drábová, šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Ale jak se to stalo a co jiného se může stát? Jak fungují kontrolní mechanismy chodu elektrárny? Co vše hlídají počítače a co kontroluje člověk? Kolik stupňů zabezpečení jaderné elektrárny na území ČR mají? A jaká je podle ní budoucnost jaderné energetiky? Na tyto a další otázky se zeptá Dany Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v úterý v pořadu Rozstřel moderátor Vladimír Vokál, živě od 13:30 na iDNES.cz a iDNES.tv.